Україна

"Гірники" опублікували звіт за останній рік.

У вівторок, 11 жовтня, "Шахтар" опублікував фінансовий звіт за останній рік.

"Гірники" заробили 2,178 мільярда гривень та заплатили податків на суму 422 мільйони гривень.

Доходи:

Продаж та оренда гравців — 622 000 000 грн;

Виплати від УЄФА та ФІФА – 1 164 000 000 грн;

Комерційна діяльність – 392 000 000 грн.



Податки:

Нагадаємо, що сьогодні Шахтар зіграє против мадридського Реалу у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу, котра почнеться о 22:00.