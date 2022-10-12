Україна

Сергій Палкін підбив підсумки минулого сезону.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін підбив підсумки минулого сезону, згадавши період роботи з Роберто Де Дзербі, а також поділився планами на майбутнє.

"Сезон-2021/22 став великим випробуванням для всіх нас. І йдеться, на жаль, не лише про футбол. Ми багато чого чекали від цього сезону й здійснили колосальну роботу з підготовки до нього, проте 24 лютого 2022 року футбольні змагання в Україні було зупинено, адже до нашого дому прийшла війна.

Перед початком сезону-2021/22 Шахтар запросив на посаду головного тренера команди Роберто Де Дзербі. З цим італійським фахівцем і його штабом ми пов’язували великі сподівання та найамбітніші плани. Про масштаб завдань свідчить і трансферна кампанія: було підписано довгострокові контракти з футболістами з провідних клубів Європи – гравцями Шахтаря стали влітку Педрінью, Марлон, Лассіна Траоре, а під час зимового вікна — Давід Нерес.

Команда впевнено розпочала сезон: через кваліфікацію пробилася до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, завдяки яскравій перемозі над Динамо здобула Суперкубок України та пішла на зимову перерву в статусі лідера Прем’єр-ліги. Однак усі наші сподівання перекреслив один день – 24 лютого 2022 року. День, коли розпочалося повномасштабне воєнне вторгнення росії на територію України.

Важливо, що попри всю складність ситуації було ухвалено рішення щодо проведення в Україні нового футбольного сезону. Це меседж усьому світові: Україна продовжує жити й боротися, український футбол живий і щосили допомагатиме країні в цій боротьбі.

Переконаний, у новому сезоні Шахтар стане ще сильнішим і подарує всім нам багато яскравих та незабутніх моментів. Головним кадровим викликом у цей непростий період було максимально зберегти колектив нашого клубу. Зважаючи на важкі обставини воєнного часу, ми зробили все можливе, щоб працівники групи компаній Шахтар не втратили роботу, щоб люди не залишилися без засобів на існування. Для нас це важливо, тому що наші співробітники – гордість і надбання клубу, кожен з них робить вагомий внесок у перемоги Шахтаря.

Саме тому ми з упевненістю дивимось у майбутнє і маємо намір продовжити наш шлях – тішити вболівальників гарним футболом, перемагати й здобувати трофеї, прославляти Україну у Європі та світі. Віримо в нашу команду, віримо в захисників нашої країни, віримо в мужність і стійкість українського народу, віримо в перемогу України!", - наводить слова Палкіна прес-служба "гірників".

Наразі Шахтар посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ після Дніпра-1. У групі Ліги чемпіонів "гірники" йдуть на третій позиції і можуть вийти в плей-офф турніру.