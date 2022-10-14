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  • Україна

    14 жовтня 2022, 10:50

    Минай — Верес. Напередодні

    На словацько-українському кордоні стартує сьомий тур.

    Микола Квасний / ФК ВЕРЕС
    Микола Квасний / ФК ВЕРЕС 14 жовтня 2022, 10:50

    Російська агресія наймасштабніша з лютого, а керівництво Прем'єр-ліги все одно наказує грати. Точніше, як завжди у нас, все складніше та тонше. Керівництво УПЛ довірило право вирішувати, бути чи ні кожному конкретному матчу, місцевим обласним адміністраціям.

    Що стосується конкретно матчу Миная, то «Обласна військова адміністрація не заперечує можливості проведення зазначених спортивних заходів за умови погодження з органами виконавчої влади відповідної територіальної громади, дотримання вимог безпеки щодо життя та здоров'я учасників та вживання додаткових заходів цивільної захисту, що діють у період воєнного стану».

    Ну а територіальна громада вочевидь не проти, тож без матчу в п'ятницю не обійдеться. Що ж.

    Минай із кожним матчем все чіткіше підкреслює, що боротиметься за виживання, і ця боротьба буде важкою. Захищати 0:0 із Кривбасом, який тайм грав у меншості – у певному сенсі навіть гірше, ніж просто програти ФК Львів. Західна команда вже три тури не забиває, вдома взяла один бал у трьох турах – і це при тому, що вона, одна з небагатьох у лізі, справді грає вдома. Дуже важлива перемога була здобута над Інгульцем – і тільки вона дозволяє відносно спокійно почуватися, що Володимиру Шарану, що його команді.

    Втім, Верес в останніх турах теж здав: нічия з Рухом та програш Металісту. Дивним чином команду підкосило повернення додому: чотири матчі за межами Рівного принесли 9 очок (і програш Дніпру-1, який поки що грає у власній лізі), а дві гри вдома – лише одне. Але взагалі, коли слухаєш настанови Юрія Вірта (а для серіалу “Футболіст” відкрита і роздягальня), програшам не дивуєшся. Швидше дивуєшся тому, що Верес когось обігрує та взагалі загалом успішний.

    Ось, наприклад, що він розповідав у перерві матчу з “Металістом”, при рахунку 0:1. Багатокрапками прихована ненормативна лексика.

    Вийшли, ..., ..., як усім вам по 40 років, ..., – починаючи з Когута ...., і закінчуючи Шестаковим, .... Професіонали, ..., на одній нозі. Замість контролю м'яча дві передачі не можемо віддати – сорок хвилин грали. Ні боротьби, ні підбирань у центрі поля – нічого немає взагалі. Ось просто взагалі, ... . Ми граємо у чорній формі. У чорній, пацани! У чорній формі граємо. Ми не можемо три передачі десь після 38-ї хвилини.

    Самі собі забиваєте, ... Що ви робите, ...? Соромно дивитись на вас усіх. Усіх, ... .Просто соромно дивитися те, що ви робите на футбольному полі. Ви таке відчуття, що вишли 17-річні футболісти, і не можуть дві передачі. Там за всієї поваги до тієї команди – вона ледве ходить. Вона ледве ходить, та команда! Ви подивіться на себе – ви, ..., один одному розповідаєте, дивіться на свою гру. Ви не можете дві передачі, .... дві! Ви всі боїтеся, ..., отримати м'яч.

    Ну все, програли, ми ходимо футбольним полем. Ми просто ходимо! Ходимо! Ходимо! Про що можна казати? Куч, Лебідь та Кльоц – жодного підбору немає від вас. Ми стоїмо, чекаємо, доки м'яч отримаємо. А ми ходимо, розповідаємо – дивіться кожен за своєю грою. Швидше доставляйте м'яч і там напружуйте всіх!

    Це, чесно кажучи, вражає: тренер команди вищої ліги, маючи 15 хвилин на спілкування з гравцями, не вигадує взагалі нічого, окрім низки різноманітних образ. Якщо хтось думає, що таке накачування допомогло Вересу емоційно, то ні: Верес пропустив другий м'яч уже на початку другого тайму і зрештою програв.

    Переможця не судять, тому, хто програв, пригадають усе. І це я не про своє власне ставлення (кого воно хвилює), а про гравців Вереса. Коли команда штампувала перемоги, Вірт навіть для тих, на кого він кричав, міг виглядати ватажком банди. Зараз кожна нова невдача може множити роздратування та викликати взаємні питання: а що ж ти, тренере, не зміг гру поставити? Чому ти кричиш після 45 хвилин гри, а не розібрав деталі гри Металіста за попередній тиждень? Навіщо ти принижуєш нас перед камерами?

    З іншого боку, Верес повертається до виїзних матчів, у яких він був такий гарний на початку сезону. Склад у Вереса точно не слабший, ніж в Миная, тому битва за результат сьогодні обіцяє бути дуже яскравою.

    Історія протистояння

    Орієнтовні склади

    Минай: Бандура — Гончар, Чуєв, Нємчанінов, Трубочкін — Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Коломоєць

    ВересКогут — Гагун, Вовченко, Мірошник, Квасний — Кучеров, Кльоц — Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч — М. Шестаков

    footballпрогноз 0:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Микола Квасний

    Команди

    Верес Минай

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