Україна

Команди УПЛ впізнали арбітрів на сьомий тур чемпіонату України.

Починаючи з п'ятниці по неділю (14-16 жовтня) пройдуть матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги, частину з яких було раніше перенесено. Стали відомі суддівські призначення на майбутні матчі.

Центральний матч туру між донецьким Шахтарем та київським Динамо обслуговуватиме Катерина Монзуль із Харкова. На цій же грі буде присутня система ВАР, за якою слідкуватиме Андрій Коваленко з Полтави.

Всі призначення:

14 жовтня, п'ятниця

13:00 Минай — Верес — Віталій Романов (Дніпро)

15 жовтня, субота

13:00 Металіст — Ворскла — Олександр Солов'ян (Київ)

13:00 Металіст 1925 — Львів — Олександр Дердо (Чорноморськ)

16 жовтня, неділя

15:00 Рух — Дніпро-1 — Юрій Іванов (Донецька область)

17:00 Шахтар — Динамо — Катерина Монзуль (Харків)