Україна

Підбиваємо підсумки туру, який сильно скоротився в останній момент.

Ну що, на мою думку, це було чудово. Матчі чергового вікенду вмістили в себе 20 м'ячів. Мало... якщо не згадувати, що їх було лише п'ять! Дві гри не провели через високий ризик зриву, а Олександрія з Інгульцем провели матч ще у серпні. До речі, молодці: цей стратегічний хід дозволить обом бути свіжішим по ходу цього осіннього марафону, який включає 13 турів.

Так, чотири голи в середньому за гру – це, за мірками УПЛ, просто розкіш. При цьому така результативність – саме "у середньому", вона не набита умовними 9:0 в одному матчі. І, звісно, не лише у кількості справа. Команди не обходилися без камбеків , часом забивали дуже ефектно — а часом і заважали забити один одному так, що хотілося плескати. Але про все по порядку.

Матч туру

Скарги Луческу стали мемом років 15 тому, але особливість цього класичного – у тому, що Мірча Михайлович розпочав прес-конференцію зі слів: “Шахтар заслужив на перемогу. На тлі наших неймовірних помилок. Шахтар виглядав свіжішим, грав на більш високих швидкостях, ми не могли піднятися до такого рівня і поступалися супернику, перш за все, у швидкості”.

Якщо й потрібно зафіксувати цей матч однією тезою, то найправильніше буде сказати: у ньому Луческу отримав професійний ляпас. Ігор Йовічевіч не вигадав під класичне нічого особливого: випустив абсолютно той самий склад, що й на домашню гру з Реалом. Більше того, взагалі-то можна говорити про помилку Йовічевіча: Траоре не тільки запоров пенальті, а й у принципі слабенько провів свої 59 хвилин, із Сіканом команда заграла краще.

Але це не більше ніж одна деталь, яка не скасовує головне. Шахтар за два місяці (насправді навіть менше) зміг зігратися і стати командою, в якій кожен розуміє один одного. Динамо ж, не змінюючи складу, лише стагнує. Луческу це бачить, намагається це вирішити конкуренцією (наприклад, того ж Попова він замінив відразу після помилки з Ренном), але це виглядає якимсь рімейком байки “Квартет”.

Сирота помиляється, поступається місцем Попову – Попов помиляється, поступається місцем Бурді – Бурда помиляється, поступається місцем Сироті... Така конкуренція ніяк зростання не мотивує, а швидше заважає зіграності. Порівняно з програшем Ренну Луческу зробив три зміни у стартовому складі: поміняв Дубінчака на Вівчаренка , Бесєдіна на Ваната і (тут, звичайно, більше номінально, а не за позицією) Гармаша на Караваєва. Чи це допомогло хоч чимось? Навряд чи.

Ванат у стартовому складі на класичне – це не тактичний хід. Це визнання, що вся попередня робота над атакою не принесла плодів і після цього доводиться грати в лотерею. Тобто ставити на 20-річного хлопця, який вийшов у старті Динамо вдруге у житті – причому перший був проти Зорі, тобто. теж призвів до поразки – і сподіватися, що пощастить. Найцікавіше, що пощастило, але недостатньо... І не подумайте, що я за стабільність складу. Ось у півзахисті з обличчям команди все давно ясно (сильніше, ніж Сидорчук – Шепелєв – Буяльський, трійки немає) – і чи приносить це клубу якусь користь?

Динамо потрібне оновлення – і власники клубу поки що його проводять у вигляді трансферів нових гравців. На жаль, щодо новачків Мірча лаконічний і непохитний: “Я їх бачу щодня на тренуваннях, і бачу , що вони поки не готові грати . Вони мають пізнати партнерів, команду. Важко проводити експерименти вже за кілька днів після того, як нові гравці прибули до команди. Вони винні адаптуватися до команди, а команда повинна адаптуватися до них”. Своїми численними перемогами Луческу заслужив говорити такі слова зі знанням справи, але він не може не розуміти, що нові невдачі можуть принести оновлення на тренерській лаві.

Скандал туру

Матч Дніпра-1 та Руху був затьмарений сутичкою двох справжніх легенд українського футболу. Ігор Дедишин та Сергій Красніков – два функціонери з числа найдосвідченіших, які ухвалювали рішення ще позаминулого десятиліття, задовго до заснування Руху та Дніпра-1 – відзначилися ні багато ні мало бійкою. Цікаво, яким буде покарання: власнику клубу навіть не УПЛ, а першій лізі Олегу Собуцькому за напад на арбітра колись дали довічну дискваліфікацію.

Увага! Присутня ненормативна лексика

Причина для сутички очевидна: арбітр ухвалив кілька рішень, які явно вплинули на перебіг та результат гри. Рух вів 1:0 та 2:1, чудово грав на контратаках, але програв, закінчуючи матч 9 на 11. Більше того, один із голів Дніпро-1 провів з пенальті, а інший – на п'ятій компенсованій хвилині. Леонід Кучук на прес-конференції сказав: “Після такого матчу не хочеться ні про що розповідати , я не буду цього робити... Я дуже довго вже працюю у футболі, тому все розумію ... Якщо вони хочуть, щоб чемпіонат ввісьмох грали, хай грають. Всім дякую”.

Насправді, питань до арбітрів менше, ніж може виникнути, дивлячись на протокол. І Віталій Роман, і Денис Слюсар навіть самі не сперечалися з фактом видалень: питання у випадку з фолами обох могло стояти виключно у розрізі “червона чи жовта”, а по одному попередженню вони отримали ще в першому таймі. Якби арбітр був справді зацікавлений у перемозі Дніпра-1, він навряд чи зарахував би перший гол Руху з вельми ймовірним офсайдом, а другий тайм справді сильно затягнули видалення та заміни.

Залишається лише пенальті, який не безперечний, але й не лівий. Це та сама сіра зона, яку називають “на розсуд арбітра”: у боротьбі за м'яч зійшлися два футболісти, і різні арбітри точно по-різному розсудили цей епізод. Одне можна сказати з повною впевненістю: якщо Дніпро-1 супроводжують такі скандали – отже, він справді став грандом українського футболу. Це анітрохи не менший слабкий показник приналежності до “еліти”, ніж 6 перемог на старті.

Цитата туру

Навіть бійка не повинна залишати у тіні деякі слова із прес-конференції Олександра Кучера.

“– Чому сьогодні не було багатьох легіонерів ?

– Там різні були причини. Комусь треба було зробити паспорт, а в інших переживали батьківщину через ситуацію в Україні , боялися загрози їх життю , тому деякі побоялися поїхати на гру .

– Що тепер буде далі з цією ситуацією ?

– Вони повинні приєднатися до нас в Ужгороді , де ми з ними і будемо розмовляти”.

У Винниках справді не було ані Бланко, ані Амаша, ані Бузанелло, ані Балулі – один Макс Валеф. Власне, це пояснює причини труднощів, що з'явилися в чемпіонаті (Дніпро-1 вперше пропустив і виграв з різницею менше, ніж у два м'ячі, тільки в шостому турі!) анітрохи не гірше, ніж фізичний спад. І ця “розмова в Ужгороді” може відіграти ключову роль у боротьбі за найвищі місця. Навіть якщо вважати перемогу Дніпра-1 кришталево чистою – ну не буде ж у кожному турі виганяти двох гравців суперника?

Провал туру

Класичне не повинне залишати в тіні чергову поразку Ворскли. Полтавці вийшли на матч проти знекровленого, втратив основних воротаря та центрального захисника Металіста – і не просто програли. Якби не збіг обставин, відвертий успіх у деяких епізодах, то полтавський клуб міг би влаштуватися і на розгром.

Вже набридло нагадувати, що Ворскла одна з небагатьох (на пальцях однієї руки перерахувати) зберегла більшу частину лідерів; що вона підсилюється, набуває легіонерів та повертає з європейських країн українців; що вона найняла одного з найкращих українських тренерів. І на виході – пшик...

Ворскла. Перезавантаження

За великим рахунком Ворскла виконує роль Динамо в мініатюрі. Старі лідери не тягнуть (Чеснаков при переможній атаці Металіста зіграв як гравець із ветеранського футболу), нові розчаровують – і загалом, все більше і більше накопичуються питання до тренера. Чотири легіонери матч Ворскли на лаві як мінімум розпочали – а Ардіт Толі, який віддав гольову передачу на переможний гол минулого туру, там і закінчив.

Сейви туру

Заради справедливості, Металісту перемогти було б набагато важче, якби не феєрія їхнього воротаря. Орест Костик отримав місце в рамці тільки внаслідок травми Олександра Рибки – але, сам не повністю здоровий (його обличчя “прикрашав” пластир), продемонстрував найкращий воротарський перфоманс сезону. Ані на гол після рикошету, ані на взяття воріт після явного ляпу Ралюченка голкіпер жодним чином не міг вплинути – а всі теоретично розв'язні завдання Орест вирішив.

Гол туру

Минай провів дуже гідний матч в атаці проти Вереса, але не міг реалізувати свої моменти. Відігратися вдалося за рахунок атаки, в якій Твердохліб зіграв як гравець рівня ЛЧ.

Віталій Пасічний, Football.ua