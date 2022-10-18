Україна

Чи зможе Григорчук перервати важку серію та вивести команду з останнього місця?

Календар “мундіалівського” сезону невблаганний навіть до ліг тих країн, які не будуть представлені на ЧС. Половина сезону УПЛ має пройти до чемпіонату світу, і з цієї причини найближчий місяць включить цілих сім турів. Два з них будуть зміщені на середину тижнів, тому навіть команди, які не грають у єврокубках, гратимуть у темпі “раз на три дні” (а Дніпро-1, Шахтар та Динамо працюють взагалі без перерв). Добре хоч Кубок України вирішили не реанімувати – з ним календар став би зовсім пекельним...

Зоря та Чорноморець, втім, далекі від фізичного виснаження. Обидві їх зустрічі в рамках 7-го туру в останній момент перенесли через небезпеку терактів. Тяжко буде потім, а поки що... втім, Чорноморцю важко в принципі. Нехай і з матчем у запасі, але одесити зустрічають 8 тур на чистому останньому місці в турнірній таблиці.

Роман Григорчук скаржиться на невдачу, на невисокий рівень футболістів – і поки що його уважно слухають, враховуючи величезні досягнення цього ж тренера з цією ж командою. Але якщо криза затягнеться, слухати перестануть – і можлива четверта поразка поспіль може остаточно закінчити історію з другим наступом Романа Йосиповича. Тож програвати не можна, незалежно від обставин. Так, Сергія Кравченка не буде через дискваліфікацію – але, напевно, треба якось вчитися грати без футболіста, котрий у ході цього сезону відзначить 40-річчя?

Один із численних новачків Чорноморця Владислав Наумець нещодавно дав інтерв'ю

А зіграє Чорноморець проти команди, яка не те що цього сезону, а в принципі може служити прикладом того, як компенсувати втрату гравців і не залежати від лідерів. Скільки зірок виховала Зоря, скільки їх пішло – а брати медалі та виходити в єврокубки це не те що не заважає, а, таке відчуття, лише допомагає. Нові гравці знають, що Зоря може виступити трампліном у непогані (Генк , Динамо, Реал) клуби — і відчувають надмотивацію при кожному виході на поле.

Щоправда, у Зорі свої труднощі. Зокрема намітилися проблеми на посту номер один. Мацапура одних пенальті в останніх трьох турах привіз дві штуки — а ще один гол Руху просто подарував. Це не рахуючи дрібних огріхів, на кшталт пропущеного штрафного від Довбика в ближній кут. У звичайній ситуації Мацапура вирушив би в запас хоча б на пару турів, але в нинішній Зорі Дмитро – з відривом найдосвідченіший воротар. Ані 20-річний Микита Турбаєвський, ані 19-річний Антон Жилкін, ані 18-річний Олександр Сапутін успішного досвіду гри в УПЛ не мають – Микита трохи грав за Маріуполь минулого сезону, але без успіху.

А взагалі, звісно, хочеться, щоб цей матч просто був. Це означатиме відповідність певному minimum minimorum – рівню безпеки на території України. У понеділок матчі молодіжних команд вже переносилися на годинник через повітряні тривоги.

Історія протистояння

Надбагата історія суперництва футбольних Луганська та Одеса включила у себе 23 перемоги Чорноморця, 19 успіхів Зорі та 15 нічиїх. У дев'яності-нульові одесити відзначилися серією із семи перемог над Зорею поспіль, але з останніх 14 ігор проти луганчан вони виграли лише одну.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Варакута – Путря, Єрмаков, Джеймс, Салюк – Політило, Литвиненко – Кузик, Бобко, Брагару – Юсов

Зоря: Мацапура – Данченко, Імереков, Батагов, Бутко – Шахов, Бражко – Кiрюханцев, Булеца, Крістіан – Русин

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua