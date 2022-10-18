Україна

Команда Патріка ван Леувана перервала безвиграшну серію, яка продовжувалась три матчі.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець в Ковалівці приймав луганську Зорю.

Розпочали номінальні господарі дуже непогано. Наумець та Брагару мали моменти, але воротар гостей Дмитро Мацапура здійснив декілька неймовірних сейвів.

На 17 хвилині втрата м'яча від гравців "моряків" призвела до першого голу. Бутко протянув м'яч на лівому фланзі, увійшов у штрафний майданчик та прострілив точно на Булецу. Сергій підставив ногу та вразив ворота.

Чорноморець віддав ініціативу гостям і вони цим скористались ще раз. Непогана комбінація близько воріт господарів призвела до того, що Кирюханцев опинився віч-на-віч із Непогодовим та зробив рахунок 0:2.

Ще до перерви рахунок став розгромним. Назарій Русин, який до Зорі був у розташуванні якраз одеської команди, відгукнувся на простріл з лівого флангу та несильно покатив м'яч у лівий кут воріт — 0:3.

У другому таймі Чорноморець був дуже активним, намагався змінити ситуацію. Але реалізація в команди Романа Григорчука була на дуже низькому рівні, як і у минулих поєдинках УПЛ.

Зоря грала на контратаках і мала декілька залізобетонних шансів. Русин та Булеца могли забивати 4 та 5 гол Зорі, але їх удари пройшли вище воріт. За декілька хвилин до кінця Зоря забила четвертий м'яч. Після подачі з кутового Євген Шахов головою вразив правий кут воріт — 0:4. Це перший гол Євгена у футболці Зорі.

Чорноморець — Зоря 0:4

Голи: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 87

Чорноморець: Непогодов, Салюк (Штогрін, 46), Єрмаков, Манджрекар, Путря (Гладкий, 66), Наумець (Бадібанга,46), Кузик, Бобко (Філі, 66), Брагару, Політило, Юсов.

Зоря: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко (Бражко, 73), Шахов, Булеца (Луньов, 87), Кирюханцев (Михайленко, 87), Русин (Алефіренко, 78) Нагнойний (Антюх, 73).

Попередження: Шахов.