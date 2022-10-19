Металіст 1925 — Минай. Напередодні

Україна

Чи зможе харківський клуб продовжити вдалу серію?

Харківський клуб добре розпочав сезон і, зокрема, із чотирьох домашніх матчів на старті не програв жодного. Локальна проблема Металіста 1925 – у тому, що суперника цілком влаштує нічия.

Минай чудово провів останню гру проти Вереса і додає від гри до гри. До речі, погані новини для головної з відривом зірки клубу: ситуація складається так, що Євген Селезньов виявляється не потрібним навіть Минаю. Олег Вишневський набагато активніший у фінальній третині поля, він добре відкривається – на початку чемпіонату були проблеми з реалізацією, але в останньому турі Олег уже й забив. Він далеко не перспективний (нещодавно Вишневському виповнилося 27 років), але Селезньов ще на 10 років старший – зрозуміло, на кого робити ставку логічніше.

Після першого туру Минай не дає собі забити більше одного м'яча за матч. Як для аутсайдера, якому доводилося грати з тим же Динамо, це вже планка – і загалом Володимир Шаран поставив більш збалансовану гру, ніж та, що була за Кобіна. І в контексті цього бентежить, що Олександр Борячук затягнувся незабивною серією. Після дубля Ворсклі він уже три матчі не забиває, “замість” цього відзначаючись жовтими картками. Хотілося б повноцінного ренесансу від форварда, який колись входив до когорти найперспективніших гравців України.

Історія протистояння

Обидві зустрічі на рівні першої ліги виграв Минай, а ось єдиний матч на рівні УПЛ залишився за Металістом 1925.

Орієнтовні склади

Металіст 1925: Мозiль – Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень – Русин, Габелок, Ременюк, Кравченко, Мартинюк Борячук

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Вишневський

прогноз 1:0