Олександрія — Львів. Напередодні

Україна

Чи зможе команда Юрія Гури вийти на третє місце?

У перших рядках поскаржуся, що вже четвертий тур поспіль не може пройти без втрат. Матч Миная із Шахтарем, який мав відкрити 9-й ігровий день УПЛ, перенесено. І це не той випадок, коли можна кивати на російську агресію: адже селище Минай знаходиться на українсько-словацькому кордоні, й якщо переносити такі матчі, потрібно переносити весь тур... Шахтар, мабуть, знову намагається використати перевагу в ігровій свіжості в матчі ЛЧ (Селтіку ніхто не переносить матч з Хартсом) та заради цього залишає в суботній програмі УПЛ одну-єдину гру.

Втім, вона досить гарна, щоб і на неї поглянути з цікавістю. Перед початком сезону було багато галасу щодо Кривбасу, Чорноморця, Ворскли, у перших турах блиснула Зоря, але саме Олександрія у разі перемоги вийде на третє місце. І воно буде абсолютно спортивним: у підопічних Юрія Гури не більше чи навіть менше матчів, аніж у найближчих переслідувачів.

Козир Олександрії – зіграність. З 11 футболістів, які вийшли у старті на матч попереднього туру, дев'ять грали за цю команду і минулого сезону, а багато хто грає по три й більше років. Десятий – Владислав Калітвінцев, який перейшов ще у січні – тобто перші матчі зіграв нещодавно, але тренується і до команди він звик уже давно. І лише 19-річний Максим Дячук, орендований у Динамо – повноцінний новачок саме в основі. У ситуації, коли 90% ліги оновили стартовий склад повністю або майже повністю, це вже велика перевага: малюнок гри Олександрії один із найчіткіших, вишколених в УПЛ.

Втім, це висока хімія, а в контексті суперництва з ФК Львів найзначніший клас. Він в Олександрії просто вищий, ніж у команди, яка досі комплектується вільними агентами, щоби залатати дірки у складі. Павло Полегенько підписав контракт із львів'янами 7 жовтня – і одразу почав виходити у стартовому складі, обидва матчі не обійшлися без нього. Боротьбу за виживання Львів веде доволі успішно, але Олександрія, звичайно, фаворит гри. Якщо цей термін взагалі можна використовувати в контексті цього сезону, в якому сенсацій більше, ніж матчів, що закінчилися передбачувано.

Історія протистояння

З дев'яти матчів на рівні вищої ліги по три завершилися внічию та на користь кожної з команд. Вдома суперництво безкомпромісне: із чотирьох матчів в Олександрії два виграв Львів і два – господарі.

Орієнтовні склади

Олександрія: Білик – Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков – Рибалка – Демченко, Дришлюк – Калітвінцев, Кожушко, Третьяков

Львів: Пономаренко – Полегенько, Муравський, Крушинський, Мільченко – Шишка, Васильєв – Ременяк, Бойко – Нич, Бугай

прогноз 1:0