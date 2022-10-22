football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Кубок Африки
  • Україна
  • Англія
  • Німеччина
  • Іспанія
  • Італія
  • Нідерланди
  • Польща
  • Португалія
  • Туреччина
  • Франція
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Україна

    22 жовтня 2022, 07:12

    Олександрія — Львів. Напередодні

    Чи зможе команда Юрія Гури вийти на третє місце?

    ЮРІЙ ГУРА / ФК ОЛЕКСАНДРІЯ
    ЮРІЙ ГУРА / ФК ОЛЕКСАНДРІЯ 22 жовтня 2022, 07:12

    У перших рядках поскаржуся, що вже четвертий тур поспіль не може пройти без втрат. Матч Миная із Шахтарем, який мав відкрити 9-й ігровий день УПЛ, перенесено. І це не той випадок, коли можна кивати на російську агресію: адже селище Минай знаходиться на українсько-словацькому кордоні, й якщо переносити такі матчі, потрібно переносити весь тур... Шахтар, мабуть, знову намагається використати перевагу в ігровій свіжості в матчі ЛЧ (Селтіку ніхто не переносить матч з Хартсом) та заради цього залишає в суботній програмі УПЛ одну-єдину гру.

    Втім, вона досить гарна, щоб і на неї поглянути з цікавістю. Перед початком сезону було багато галасу щодо Кривбасу, Чорноморця, Ворскли, у перших турах блиснула Зоря, але саме Олександрія у разі перемоги вийде на третє місце. І воно буде абсолютно спортивним: у підопічних Юрія Гури не більше чи навіть менше матчів, аніж у найближчих переслідувачів.

    Козир Олександрії – зіграність. З 11 футболістів, які вийшли у старті на матч попереднього туру, дев'ять грали за цю команду і минулого сезону, а багато хто грає по три й більше років. Десятий – Владислав Калітвінцев, який перейшов ще у січні – тобто перші матчі зіграв нещодавно, але тренується і до команди він звик уже давно. І лише 19-річний Максим Дячук, орендований у Динамо – повноцінний новачок саме в основі. У ситуації, коли 90% ліги оновили стартовий склад повністю або майже повністю, це вже велика перевага: малюнок гри Олександрії один із найчіткіших, вишколених в УПЛ.

    Втім, це висока хімія, а в контексті суперництва з ФК Львів найзначніший клас. Він в Олександрії просто вищий, ніж у команди, яка досі комплектується вільними агентами, щоби залатати дірки у складі. Павло Полегенько підписав контракт із львів'янами 7 жовтня – і одразу почав виходити у стартовому складі, обидва матчі не обійшлися без нього. Боротьбу за виживання Львів веде доволі успішно, але Олександрія, звичайно, фаворит гри. Якщо цей термін взагалі можна використовувати в контексті цього сезону, в якому сенсацій більше, ніж матчів, що закінчилися передбачувано.

    Історія протистояння

    З дев'яти матчів на рівні вищої ліги по три завершилися внічию та на користь кожної з команд. Вдома суперництво безкомпромісне: із чотирьох матчів в Олександрії два виграв Львів і два – господарі.

    Орієнтовні склади

    Олександрія: Білик – Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков – Рибалка – Демченко, Дришлюк – Калітвінцев, Кожушко, Третьяков

    Львів: Пономаренко – Полегенько, Муравський, Крушинський, Мільченко – Шишка, Васильєв – Ременяк, Бойко – Нич, Бугай

    footballпрогноз 1:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Львів Олександрія

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    ОГЛЯД 12 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    21 октября 2022Невдалий демарш Роналду, звільнення Джеррарда та інше: підсумки 12-го туру АПЛ

    Розпач Довбика після осічки / ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    20 октября 2022Шахтар наздогнав Дніпро-1, тренерський подвиг Кучука та головна тенденція сезону: підсумки 8-го туру УПЛ
    Реал Барселона

    Роман Котляр

    18 октября 2022Ель Классіко, скандал з вболівальниками Більбао та інші підсумки 9-го туру Прімери
    Душан Влахович, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    18 октября 2022Влахович рятує Аллегрі, Маліновський і Коваленко не грають, Наполі перемагає знову: підсумки 10-го туру чемпіонату Італії
    ОГЛЯД 11 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    17 октября 2022Клопп зупинив Гвардіолу, "анбітен" Венгера продовжує жити, а Кепа — феєрити: підсумки 11-го туру АПЛ
    Уніон Берлін

    Роман Котляр

    17 октября 2022Черговий тріумф Уніона, розгром Баєра Хабі Алонсо та інші підсумки 10-го туру Бундесліги
    Два капітана / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    17 октября 2022Скандал у Львові, несподіваний рятівник Металіста та просто класичне: підсумки 7-го туру УПЛ
    Лукич проти Рабьо, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    15 октября 2022Туринське дербі, Лаціо проти Удінезе, Станкович проти Моурінью і старих суперників по дербі: анонс 10-го туру Серії А

    Микита Євтушенко

    14 октября 2022Протистояння Клоппа та Гвардіоли, Манчестер Юнайтед зустрінеться з головними багатіями: анонс 11-го туру АПЛ
    Ерік Кантона

    Інтерв'ю

    13 октября 2022"Привіт, я Ерік": велике інтерв'ю з Кантона
    фото ФК Шахтар Донецьк

    Шанси

    12 октября 2022Плей-оф, Ліга Європи чи прикра невдача — усі можливі варіанти майбутнього Шахтаря в Лізі чемпіонів
    ОГЛЯД 10 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    11 октября 2022Ліверпуль не зупинив болід Артети, Голанд знову забив, а Роналду нарешті забив: підсумки 10-го туру АПЛ
    Анхель Корреа

    Роман Котляр

    11 октября 2022Синхронні перемоги двох лідерів, повернення Сампаолі та інші підсумки 8-го туру Прімери
    Огляд Екстракляси

    Роман Котляр

    11 октября 2022Розгром Гурніка, перемога Легії та інші підсумки 12-го туру Екстракляси
    Мілан святкує гол Томорі, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    11 октября 2022Мілан здолав Ювентус, Монца перемогла втретє поспіль, Дібала травмувався: ці та інші підсумку 9-го туру Серії А
    Боруссія Дортмунд

    Роман Котляр

    10 октября 2022Вогняна битва Боруссії та Баварії, дебют Алонсо в якості тренера Баєра та інші підсумки 9-го туру Бундесліги
    Збірна України, УАФ

    Гліб Скрипченко

    10 октября 2022Україна на Євро-2024: можливі варіанти виходу на престижний турнір
    Свої серед чужих, чужі серед своїх / ФК ВАДУЦ

    Віталій Пасічний

    06 октября 2022Гарантовані єврокубки за 200 тисяч на рік: як живе суперник Дніпра-1 — Вадуц

    Історія

    05 октября 2022Шахтар — Реал: історія протистоянь
    Артета та його команда / Gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    05 октября 2022Арсенал лідирує: Артета нарешті збудував команду?
    Смоллінг забиває Інтеру, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    04 октября 2022Інтер продовжує програвати, Сампдорія пробиває дно, Удінезе знову виграє: підсумки 8-го туру Серії А
    Огляд 9 туру АПЛ-2022/23, Football.ua

    Микита Євтушенко

    04 октября 2022Голанд і компанія зганьбили МЮ, Арсенал продовжує домінувати, вогненний дебют Де Дзербі: підсумки 9-го туру АПЛ
    Андрій Шевченко, The Player`s Tribune

    The Players Tribune

    04 октября 2022Андрій Шевченко. Дух України
    Героїчний Вердер

    Роман Котляр

    03 октября 2022Розгром Баєра, несподівана поразка Боруссії у Кельні та інші підсумки 8-го туру Бундесліги
    Справжня легенда / Gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    03 октября 2022У Златана день народження: що ви знаєте про футбольну суперзірку?
    Мудрік та Сікан були просто нестримні / ФК ШАХТАР

    Віталій Пасічний

    03 октября 2022Блискучий Шахтар, сильний Дніпро-1, провал легенд: підсумки 5-го туру УПЛ

    Микита Євтушенко

    30 сентября 2022Дербі північного Лондона та Манчестера, Де Дзербі дебютує проти Ліверпуля: анонс 9-го туру АПЛ

    Проблеми Баварії

    Роман Котляр

    29 сентября 2022Відхід Левандовські та болюча трансформація: причини кризи у Баварії
    Збірна України у Кракові перед матчем проти Шотландії, УАФ

    Гліб Скрипченко

    29 сентября 2022Збірна України і Петраков: можливі виходи зі складного становища
    Збірна Франції, twitter.com/equipedefrance

    Ліга націй

    28 сентября 2022Що не так зі збірною Франції?
    ФІФА

    ФІФА

    28 сентября 2022Лицемірство ФІФА: вигідний контракт із російськими телеканалами та навмисне ігнорування війни в Україні
    Мультиклубні Моделі

    Чтиво

    27 сентября 2022Мультиклубні моделі управління у Прем'єр Лізі, Європі та за її межами: стратегія, що поступово підкорює футбольний світ
    Удінезе святкує другий м'яч у ворота Роми, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    25 сентября 2022Удінезе — команда, яка захоплює Італію
    Вілліан, getty images

    Англія

    24 сентября 2022Шахтар, Україна, третій клуб із Лондона, бажання грати до 40 років та інше: велике інтерв'ю Вілліана
    Джермейн Ленс, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    23 сентября 2022Новачку Динамо Лонвейку на замітку: нідерландці в історії українського футболу
    ФК Динамо Київ

    Гліб Скрипченко

    22 сентября 2022Динамо: анатомія сьогоденних невдач

    Стрічка новин

    Україна. Новини

      Rambler's Top100