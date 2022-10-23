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  • Україна

    23 жовтня 2022, 07:00

    Верес — Зоря. Напередодні

    Що виявитися сильнішим: контратаки рівнян чи комбінації луганчан?

    Чи будуть гравці Вереса такими щасливими сьогодні? / ФК ВЕРЕС
    Чи будуть гравці Вереса такими щасливими сьогодні? / ФК ВЕРЕС 23 жовтня 2022, 07:00

    З самого початку передам велике, полум'яне привітання укладачам календаря Прем'єр-ліги, які примудрилися так “розвести” за часом сім матчів, що Дніпро-1, Зоря та Динамо грають одночасно. Ці мудрі чиновники так далекоглядно розсудили, що якусь із ігор все одно буде перенесено на кілька годин тривогами? Зате гру Руху й Металіста 1925 року винесено на окремий слот, щоб вся чисельна вболівальницька торсида команд змогла б насолодитися матчем, ні на що не відволікаючись.

    Зоря, звичайно, прикро програла Руху (Мацапура підвів у найвідповідальніший момент), але загалом робота Патріка ван Леувена викликає захоплення. Під його керівництвом молодь не просто грає, а розкривається: подивіться на пас п'ятою Нагнійного, який ще минулого сезону був звичайним дублером. Команда, більше половини гравців якої було зібрано останніми днями перед стартом сезону, вже проводить чудові комбінаційні атаки. При цьому тренер не просто не витає у хмарах, а наполягає на досягненні нових завдань: після матчу з Чорноморцем ван Леувен не приховував радості, що нарешті вдалося зіграти на нуль. Матч, нагадаю, закінчився 4:0, із трьома забитими вже до перерви.

    Юрій Вірт робить все, щоб емоції, близькі до захоплення, не викликати ніколи. Багато псує серіал “Футболіст”: завдяки зйомкам роздягальні, в яких доводиться чути триповерхову лайку від тренера Вереса, він просто не може виглядати тактичним генієм. Може, Патрік теж кричить на своїх гравців, але цього ми просто не знаємо та не бачимо. Однак результати Вереса під керівництвом Вірта теж блискучі, причому на довшій дистанції: витяг команду з другої ліги до вищої, а там навіть не бореться за виживання, вирішуючи набагато амбітніші завдання.

    Вони дуже різні. Початок кар'єри Патріка – робота з Робіном ван Персі та іншими юними зірочками Фейєнорда . Він багато пройшов: роботу в академії Шахтаря, самостійну роботу в Казахстані, навіть повітряні тривоги для нього не новина (попередньою країною, де він працював, був Ізраїль). Ван Леувен може бути справжнім наставником для своїх гравців: він саме що наставляє їх на вірний шлях.

    Вірт же пробивається зі своїми хлопцями з самих низів: той же Михайло Шестаков послідовно став найкращим бомбардиром у другій, першій та вищій лігах. Він – гранично свій у дошку, 12-й гравець, тільки біля брівки. Його методи простіші, його футбол не настільки видовищний, але Верес також ефективний. І Вірт, звичайно, потрібний Вересу не менше, ніж ван Леувен Зорі: він ідеально вписується у концепцію “народного” клубу, в якому футболісти грають не за зарплати, а за преміальні.

    Немає майже жодних сумнівів, що команда ван Леувена більше володітиме м'ячем, а Верес – гратиме від оборони та ловитиме свої шанси в контратаках. Але хто з них буде успішнішим, передбачити неможливо. Обидві команди в ході цього сезону вже показали високу якість, і за їхньою битвою треба просто спостерігати.

    Історія протистояння

    Орієнтовні склади

    Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч – Кучеров – Сергійчук, Кльоц, С. Шарай, В. Шарай – Гайдучик

    Зоря: Мацапура – Данченко, Імереков, Батагов, Бутко – Шахов – Кірюханцев, Булеца, Чурко, Русин – Нагнойний

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Верес Зоря

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