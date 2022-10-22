Україна

Підопічні Юрія Гури вдруге на тижні перемогли з "сухою" перевагою в два м'ячі.

У доволі скромному, проте дуже впевненому темпі Олександрія під керівництвом Юрія Гури знову опинилась впритул до зони єврокубків перед початком дев’ятого туру української Прем’єр-ліги. І так уже сталось, що за збігом обставин саме домашня гра "поліграфів" проти Львова на головній арені країни, НСК Олімпійський, відкривала програму чергового футбольного вікенду в нашій країні.

Оскільки цей матч був фактично єдиним у розкладі телевізійної програми, та ще й у вихідний день, очікувалось, що ми побачимо бодай спроби з обох сторін подарувати нам свято футболу. Нажаль, даремно. Олександрія та Львів вважали за потрібне краще зіграти в максимально виваженій манері, аніж намагатись загострювати ситуації біля обох воріт. Єдиним у першому таймі, хто намагався активно порушити цю тенденцію, був півзахисник "поліграфів" Владислав Калітвінцев.

Про майстерність під час виконання перед із флангів в цього гравця знає кожен, хто останніми роками хоча б краєм ока зазирав до матчів Олександрії ти чернігівської Десни. Цього ж разу Владислав вирішив одноосібно турбувати голкіпера суперників Олександра Ільющенкова додатковою підкруткою в бік дальньої стійки, і якщо з першої спроби — подачі кутового на самому початку гри — гравець господарів влучив у стійку, то на завершення першої половини йому посміхнулась удача.

Закручена подача, яка першочергово призначалась для Мякушка в центрі штрафного, раптово пірнула під дальню стійку, до чого воротар суперників був узагалі неготовим. Саме так господарі відкрили рахунок, тоді як їхні суперники не вважали за потрібне зробити це раніше, коли Бугай зіпсував раптовий вихід один на один із голкіпером, перекинувши разом із ним ще й ворота.

У другій половині гри футбол жодним чином не зазнав змін. Львів спробував потримати м’яч трохи більше на чужій половині від самого початку, проте доволі швидко отримав потужний постріл від Цурікова з лівого флангу штрафного в дальній кут на завершення чергового навісу від Калітвінцева, після чого геть згнітився. Розбуркати власну команду замінами в Дулуба так і не вийшло, тож господарі спокійно довели матч до логічного завершення.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в донецького Шахтаря, а Львів на власному полі прийматиме харківський Металіст.— Львів 2:0Калітвінцев, 45+2, Цуріков, 67Білик — Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков — Демченко, Дришлюк (Мустафаєв, 90), Рибалка (Ковалець, 71) — Калітвінцев (Шулянський, 84), Кожушко (Кобзар, 72), Третьяков (Скорко, 90).Ільющенков — Муравський, Никитюк, Мильченко — Васильєв — Грисьо, Шишка (Крушинський, 52), Бойко (Мишенко, 52), Полегенько — Нич (В. Михайлів, 69), Бугай.Попередження: Дришлюк — Никитюк.