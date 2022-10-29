Україна

Футболісти Віктора Скрипника завершили серію з трьох матчів без перемог, а натомість зупинили такий самий відтинок зустрічей без поразок для суперників.

Черговий, уже десятий за ліком, тур української Прем’єр-ліги розпочався напередодні з упевненої перемоги луганської Зорі над харківським Металіст 1925, тоді як суботню програму футбольного вікенду розпочинало доволі цікаве протистояння поміж полтавською Ворсклою та закарпатським Минаєм, у якому футболісти Віктора Скрипника могли вважатись лишень формальними господарями стадіону, на якому базуються їхні суперники.

Доволі незвично було споглядати на турнірну таблицю перед початком цього протистояння, бо вже від самого початку поточного сезону справи пішли таким чином, що Ворсклі потрібно було звикати перебувати на більш низьких рядках за Минай та решту клубів, які ще рік тому не могли й подумати про те, що випереджати одного з представників України в єврокубках. Однак це саме футболісти Володимира Шарана підійшли до цієї гри з трьома поспіль матчами без поразок за плечима, тоді як суперники рівно стільки ж ігор поспіль не вигравали.

Минай хотів неприємно здивувати суперників на початку гри, коли вирішив піти в сміливий пресинг на чужій половині, однак геть забув, що окрім самого факту виконання передач на загострення треба ще й віднаходити можливості їх завершувати. Так і простояв Різник майже пів тайму без необхідності власного втручання до наступів опонентів, а вже на 19 хвилині його команда ледь не вперше перейшла центральну лінію з власною змістовною пропозицією щодо атаки на чужі ворота.

І одразу ж полтавці забили, коли передачу до правого флангу штрафного від Олійника пострілом під дальню стійку завершив Сефері. Швидкість ухвалення рішень гравцями Ворскли мала ключовий вплив у цій ситуації, так само як і реакція їхнього голкіпера мала визначальну роль в моменті, коли той-таки Сефері трохи згодом ледь не зрізав подачу Хахльова від кута поля на правому фланзі у власні ворота. Але Різник склався на лінії так само вдало, як і потім парирував дальній постріл від Нємчанінова, що завершував події першого тайму.

Як і на початку гри, футболісти Скрипника доволі повільно вмикались до перебігу подій на полі після завершення перерви. Ворсклу ледь було помітно в атаці, аж раптом, на 64 хвилині, вона запхала другий м’яч до воріт Бандури зусиллями Марлісона, якого полишили на самоті захисники на завершення прострілу з лівого флангу від Кравця до воротарського.

Нахапався за помилки на власній половині Минай добряче, проте мав змогу відповісти на них бодай одним голом, коли на завершення подачі Воробчака з правого флангу Твердохліб головою примудрився влучити в поперечину чужих воріт із дуже близької відстані. Помітно бракувало змісту наступам команди Володимира Шарана, тож не дивно, що вдалу серію матчів до цього вона проміняла на чергову невдачу.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє домашній матч проти Львова, а закарпатський Минай буде грати в гостях проти дніпровського Дніпра-1— Минай 2:0Сефері, 19, Марлісон, 64Різник — Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець — Челядін (Толі, 63) — Олійник, Бацула (Нестеренко, 80) — Юрченко (Феліпе, 76) — Сефері (Степанюк, 81), Марлісон.Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Хахльов, Вітенчук (Байдал, 76) — Воробчак, Твердохліб, Кулієв (Коломоєць, 75) — Вишневський (Колесник, 67).Попередження: Юрченко — Горін, Твердохліб, Коломоєць