Україна

Клуб вирішив не зважати на можливий опір з боку суперників.

Через потенційну загрозу для учасників поєдинків української Прем’єр-ліги переважна більшість місць проведення матчів національної першості була перенесена якомога далі від лінії фронту.

Із цим компромісним рішенням, як з’ясувалось, були згодні не всі учасники змагань, і в підсумку Олександрія стала першою командою, яка скористалась законодавчою можливістю проводити матчі на рідному стадіоні Ніка за дозволом місцевого очільника обласної військової адміністрації.

"ФК Олександрія прийматиме домашні матчі на своїй арені. Тепер для цього не потрібна згода клубу-суперника, достатньо дозволу обласної військової адміністрації.

Таке рішення було прийнято на засіданні Виконавчого комітету Української асоціації футболу 28 жовтня 2022 року", — ідеться в офіційній заяві "поліграфів".

Зазначимо, що відстань до лінії зіткнення від спортивної арени складає щонайменше 160 км.

Таким чином, матч 11 туру УПЛ Олександрія — Колос відбудеться на КСК Ніка.