Олександрія — Колос. Напередодні

Україна

Олександрія повертається додому!

Незважаючи на те, що виїзд до Шахтаря приніс лише одне очко в скарбничку, саме він продемонстрував, що Олександрія цього сезону – претендент на найвищі місця.

Дивно писати інакше про команду, яка зіграла добре сім із восьми матчів. Тільки домашню гру з Металістом можна писати у очевидний провал, коли Олександрія примудрилася пропустити вирішальні голи, граючи більшостi. Крім цього, п'ять матчів вона просто виграла, нічия з Ворсклою відбулася тільки завдяки суперсейвам Різника, ну а така нічия на полі Шахтаря важить більше за дуже багато якi перемоги. Калітвінцев, Ковалець, Рибалка, Цуріков – все це досвідчені і при цьому не старі футболісти дуже високого за мірками УПЛ рівня.

Інша річ, що конкуренти теж не сплять. Та ж Зоря закінчила серію з трьох виїзних матчів трьома перемогами із загальним рахунком 7:0. Динамо без єврокубків має стати сильнішим хоча б тому, що слабше неможливо, Ворскла, схоже, вже вийшла зі ступору... Потрібно вигравати кожен матч, щоб триматися в топі – тоді, можливо, і в ЛЧ вдасться пройти.

У матчах за участь Колосу поки що відбулося лише 15 м'ячів: 8 команда Вишняка забила, 7 пропустила. Це, насправді, не так вже й мало, але результативність у 1.67 гола за гру – поділ останнього місця з Минаєм за цим показником. Колос має проблеми з атакою (найкращі роки Лисенка вже позаду, а Безбородьку, який прийшов після першого туру, складно вписатися по ходу сезону), але в нього дуже гідна оборона.

І в контексті протистояння з Олександрією важливіша саме потужність оборони, а не проблеми з атакою. Нічия в Олександрії потроху стає бажаною метою навіть для сильніших клубів, ніж Колос. Той рахунок, який горить на табло на першій секунді, влаштовуватиме Колос, і він, поза сумнівом, збудує ешелоновану оборону. Чи зможуть Цуріков, Ковалець, Калітвінцев подолати одну з найкращих оборон ліги – а менше за Колос пропустили лише Шахтар та Дніпро-1 – велике питання.

Рідко згадую цей аспект, але для Олександрії цей матч стане важливим ще й у психологічному плані. Саме сьогодні команда Юрія Гури зіграє перший матч у рідному місті та на рідній “Ніці” – обласна військова адміністрація дозволила. Тут Олександрія не грала офіційні матчі майже 11 місяців: після того, як 11 грудня програла 1:2 Шахтарю. Чи робить це Олександрію ще більшим фаворитом? Не факт: той же Верес чудово грає на виїзді, але у Рівному поки що взяв одне очко у трьох матчах.

Історія протистояння

Олександрія на диво зручний суперник для Колоса: із семи матчів на рівні УПЛ колектив із Ковалівки виграв три, а програв лише два. Не допомагають навіть рідні стіни: вдома Олександрія програла Колосу два матчі із трьох.

Орієнтовні склади

Олександрія: Білик — Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков — Демченко, Рибалка, Дришлюк — Калітвінцев, Кожушко, Третьяков.

Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський, Мілько — Ільїн, Смирний, Мякушко — Безбородько

прогноз 1:0