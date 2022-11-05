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  • Україна

    05 листопада 2022, 07:20

    Металіст 1925 — Верес. Напередодні

    Чи перерве команда Вірта невдалу серію?

    Для Вереса настали складні часи / ФК ВЕРЕС
    Для Вереса настали складні часи / ФК ВЕРЕС 05 листопада 2022, 07:20

    З останніх шести матчів Верес виграв лише один: зміг зламати оборону ФК Львів. Дивно, як повернення додому зіграло з рівненцями злий жарт: саме на рідному “Ювілейному” вони сильно недобирають очок. Програші Зорі та Металісту, нічия з Рухом – від команди, яка на старті сезону була однією з найкращих, можна було чекати на кращі результати в кожному з цих матчів.

    А так Верес поступово сповзає у турнірній таблиці. Дві поразки поспіль – і ось уже команда Вірта на сьомому місці, а якщо вважати, що Динамо у двох перенесених матчах набере принаймні одне очко, то на восьмому. Зрозуміло, що ніхто й не чекав від команди Юрія Вірта боротьби за єврокубкову зону, але Вірт не та людина, щоб спокійно дивитися, як його команда опускається в таблиці.

    З іншого боку, за межами Рівного Верес, повторюся, поки що грає значно краще. Металіст 1925 сам не тішить, і сьогодні ми маємо всі шанси побачити дуель двох кризових команд. В Едмара коротка обойма гравців, але навіть з урахуванням цього він у своїх двох матчах виявив догматизм: у стартовому складі співпали десять гравців з одинадцяти, а єдина зміна у складі була вимушеною.

    Саме ця одинадцята позиція грає роль Х-фактора. Це центрфорвард, роль якого на старті дуже добре виконував Борячук. Він вилетів із травмою, і за його відсутності проти Руху вийшов Віталій Пономар. Але перед матчем із Зорею травмувався і Пономар – Голодюк на прес-конференції сказав, що з великою ймовірністю мого тезку ми не побачимо до перерви на зиму.

    І в результаті проти Зорі грав Костянтин Бичек, який навіть у першій лізі за минулий сезон (у тернопільській Ніві) забив лише три голи у 18 матчах. Це вже, за всієї поваги до Костянтина, не рівень УПЛ – і з Бичеком на вістрі стримувати атаки харків'ян Вересу буде набагато простіше. З іншого боку, Борячук ще перед Зорею тренувався за індивідуальною програмою – так, не зіграв і навіть не потрапив у заявку, але тренувався.

    Скільки Борячук готовий зіграти проти Вереса? Повний матч? Півгодини? Ніскільки? Від цього сильно залежать шанси Металіста 1925 на конкретну гру. Без нього команда попереду більш пасивна, дуже обмежена – а Верес дуже любить грати так, щоб м'яч до Сарнавського долітав тільки в крові.

    Історія протистояння

    Орієнтовні склади

    Металіст 1925Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк, Ременюк, Габі, Кравченко — Дмитренко, Борячук

    ВересКогут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик

    footballпрогноз 0:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Верес Металіст 1925

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

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