Україна

Команда Юрія Вірта перервала двоматчеву серію з поразок, натомість господарі не виграють вже п'ять поєдинків.

У рамках матчу 11 туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 у Києві на НСК Олімпійський приймав рівненський Верес.

Активно грати з перших хвилин почали гості. Команда Юрія Вірта спочатку створила декілька непоганих моментів, а на 10 хвилині отримала право на 11-метровий удар. До м'яча підійшов Дмитро Кльоц та переграв воротаря господарів Дениса Сидоренка — 0:1. Перший тайм завершився саме з таким рахунком.

У другому таймі Металіст 1925 вийшов із думками про те, як швидше відігратись, проте отримав гол у свої ворота. Дахновський зіграв на Лебеденка, який свій чудовий шанс не змарнував. На 69 хвилині рахунок став розгромним. Валерій Кучеров забив третій гол для команди з Рівного.

Ближче до закінчення основного часу Металіст 1925 відіграв один гол. Ростислав Русин став його автором на 82 хвилині. Проте Верес забив вчетверте завдяки вдалій грі Сергійчука.

Металіст 1925 — Верес 1:4

Голи: Русин, 82 - Кльоц, 10, Лебеденко, 48, Кучеров, 69, Сергійчук, 90+1

Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Мартинюк, Ременюк (Капінус, 79), Габелок (Кравченко, 79), Вачіберадзе (Русин, 69), Бичек (Дмитренко, 56) — Чирук (Зубков, 56).

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч — Кльоц (Курко, 90+1), Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Шарай (Сергыйчук, 80) — Шестаков (Гайдучек, 68).

Попередження: Бичек, Мартинюк.