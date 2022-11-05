Двома результативними діями за команду Ігора Йовічевіча також відзначився Дмитро Криськів.
Шахтар — Інгулець, фото ФК Шахтар Донецьк
05 листопада 2022, 17:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Інгулець 3:0
Голи: Криськів, 18, Сікан, 69 (пен.), 90+3
Шахтар: Трубін — Бондар (Козік, 82), Кривцов, Матвієнко, Михайліченко (Топалов, 73) — Назарина — Очеретько, Джурасек (Бондаренко, 57), Криськів, Судаков (Мудрик, 73) — Траоре (Сікан, 56).
Інгулець: Кучер — Сидоренко, Ковальов, Павлов, Ченбай, Саків — Нагієв, Клименко (Кравчук, 72), Кучеренко, Кухарук (Коробенко, 72) — Запорожець.
Попередження: Ченбай, Саків.