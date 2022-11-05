У рамках 11 туру української Прем'єр-ліги Верес на виїзді в Києві впевнено переграв харківський Металіст 1925 — 1:4.

Гостям перемогу принесли взяття воріт від Кльоца, Лебеденка, Кучерова та Сергійчука. У господарів відзначився Русин.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Металіст 1925 — Верес 1:4

Голи: Русин, 82 -  Кльоц, 10, Лебеденко, 48, Кучеров, 69, Сергійчук, 90+1

Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Мартинюк, Ременюк (Капінус, 79), Габелок (Кравченко, 79), Вачіберадзе (Русин, 69), Бичек (Дмитренко, 56) — Чирук (Зубков, 56).

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч — Кльоц (Курко, 90+1), Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Шарай (Сергыйчук, 80) — Шестаков (Гайдучек, 68).

Попередження: Бичек, Мартинюк.

 