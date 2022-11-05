Команда Юрія Вірта впевнено здолала суперника з Харкова.
Металіст 1925 - Верес, УПЛ
05 листопада 2022, 19:50
У рамках 11 туру української Прем'єр-ліги Верес на виїзді в Києві впевнено переграв харківський Металіст 1925 — 1:4.
Гостям перемогу принесли взяття воріт від Кльоца, Лебеденка, Кучерова та Сергійчука. У господарів відзначився Русин.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Металіст 1925 — Верес 1:4
Голи: Русин, 82 - Кльоц, 10, Лебеденко, 48, Кучеров, 69, Сергійчук, 90+1
Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Мартинюк, Ременюк (Капінус, 79), Габелок (Кравченко, 79), Вачіберадзе (Русин, 69), Бичек (Дмитренко, 56) — Чирук (Зубков, 56).
Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч — Кльоц (Курко, 90+1), Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Шарай (Сергыйчук, 80) — Шестаков (Гайдучек, 68).
Попередження: Бичек, Мартинюк.