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  • Україна

    06 листопада 2022, 09:00

    Дніпро-1 — Минай. Напередодні

    До гри вступає лідер ліги.

    В Євгена Селезньова сьогодні буде багато ностальгічних зустрічей / ФК Дніпро-1
    В Євгена Селезньова сьогодні буде багато ностальгічних зустрічей / ФК Дніпро-1 06 листопада 2022, 09:00

    Можна довго розхвалювати Минай та вишукувати проблеми у грі Дніпра-1, але головне очевидно: сьогодні лідер УПЛ гратиме не так проти суперника, як проти молочної кислоти у своїх м'язах.

    Ще в четвер команда Кучера провела важкий матч в Алкмарі. Команда під керівництвом його та Краснікова молода (і не стільки за паспортом, скільки за часом, який лідери грають разом), і цей матч явно був одним із найскладніших у її житті. Прикра поразка, по-перше, могла вдарити по психологічному стану, але насамперед вона показала проблеми з фізичною готовністю. Дніпро-1 підтримав недобру традицію українських грандів, пропустивши в останні хвилини.

    Глибина складу Дніпра-1 – окрема історія. Здавалося б, матч з Аполлоном, у якому на лавці сиділи три воротарі – це вже дно, від якого тільки відштовхуватись. Але ні: проти кіпріотів Кучер принаймні знайшов для запасу чотирьох польових гравців – у запасі ж проти АЗ сиділо лише шість осіб, трьома з яких, як і раніше, були голкіпери. А ще одне місце займав 19-річний захисник Микита Кононов, який ще жодного разу у професійній кар'єрі не потрапляв до стартового складу на будь-який матч. I його Кучер випистив на заміну.

    При цьому ротація Дніпру-1 не те, що потрібна, а необхідна: при постійному графіку матчів кожні три дні Кучер останнім часом заявляв у стартовий склад лише 12 різних гравців (Олександр Назаренко конкурує з Бузанелло не безпосередньо за позицією, але по суті). Усі останні перемоги команди – над Металістом, Аполлоном, Чорноморцем – були важкими та мінімальними, блиск імені нескінченних 3:0 на старті сезону давно зійшов.

    Минай добре грає на виїзді. Тут по-перше, і виїзд дуже умовний – від селища Минай до ужгородського “Авангарду”, де пройде матч, можна дійти пішки, якраз буде непогане тренування – але команда Дулуба взагалі 7 очок з тих 9, що в неї зараз є, видобула за межами стадіону “Минай”. Але насправді такі аргументи від лукавого. Так, Минай зміг обіграти Інгулець з Металістом 1925, добув нічию на полі Кривбасу – але найсильнішим суперникам з тих, що були (Ворсклі та Олександрії) він програв. Дніпро-1 ще на рівень сильніший, і результат матчу таки на 90% залежить від нього.

    Руслан Бабенко після гри в Алкмарі сам спалив мости, сказавши: “Для футболіста далеко не завжди буває, коли ти граєш три гри за тиждень, але коли до цього адаптуєшся, то вже чекаєш наступного матчу. Входиш у цей кураж і не відчуваєш якихось проблем, що в тебе кожні три дні матч”. Шлях до чемпіонства і не повинен бути простим, а Дніпро-1 сам замахнувся на найвищий рядок турнірної таблиці. Переключитися на боротьбу за друге (третє, п'яте) місце завжди можна встигнути, а поки що найправильніше ставитися до кожної нової гри як до фіналу чемпіонату.

    Історія протистояння

    Поки що в рамках цього протистояння перемагають виключно господарі. Єдину домашню гру проти Дніпра-1 Минай виграв 3:2, але на виїзді він програвав із великим рахунком: 0:3 та 0:4.

    Орієнтовні склади

    Дніпро-1Валеф — Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк — Амаш, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Назаренко — Довбик

    МинайБандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Вишневський

    footballпрогноз 1:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Дніпро-1 Минай

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

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