Україна

Луганський колектив поступився своєму опоненту.

У рамках дванадцятого туру чемпіонату України між собою грали Інгулець та Зоря.

Луганський колектив несподівано поступився одному з аутсайдерів цього сезону, пропустивши гол від Марусича на 44-й хвилині гри.

У Зорі був шанс відігратися, проте на 51-й хвилині гри Русін не реалізував пенальті.

Після одинадцяти зіграних матчів у Зорі 22 очки та третє місце в УПЛ, а в Інгульця десять матчів та сім пунктів.

Інгулець - Зоря 1:0

Гол: Марусич, 44.

Інгулець: Паламарчук — Саків, Ковальов (Кучеренко, 66), Павлов (Коробенко, 88), Нагієв — Кліменко, Кухарук (Одарюк, 65) — Смоляков, Запорожець, Козак (Поспелов, 65) — Марусич (Сидоренко, 76).

Зоря: Мацапура — Бутко (Вантух, 59), Імереков, Батагов (Снурніцин, 46), Данченко — Бражко (Шахов, 46; Хлань, 69) — Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мішньов — Русин (Луньов, 75).

Попередження: Кухарук, Козак, Паламарчук – Батаго, Імереков.

Нереалізований пенальті: Русин, 51.