Україна

У Богдана Сарнавського планується важкий матч...

Дивно, але перша тренерська дуель “Вернидуб vs Скрипник” відбудеться лише сьогодні. Обидва тренери в останнє десятиліття стали котируватися як найшанованіші та найцікавіші фахівці з українським паспортом – але Скрипник повернувся в Україну після 20-річної паузи, коли Вернідуб Україну покинув. Тож їхнє знайомство, хоч і запізніле, відбудеться сьогодні.

І до матчу вони підходять у різному настрої. Тренер Ворскли зміг зняти частину напруги перемогами над ФК Львів та Минаєм. Так, таких суперників, ще й удома, полтавці повинні обігравати просто за визначенням, але дехто з команд, які теж класно посилилися у міжсезоння і підписали великих тренерів, цього досягти не в змозі. І з однією із таких команд Ворскла зіграє сьогодні. Після посилення цілою низкою досвідчених, за мірками нинішньої УПЛ, зіркових гравців та призначення Вернидуба Кривбас зіграв у домашніх матчах з Минаєм та Львовом 0:0.

Інгулець учора виграв, а це означає, що Вернідуб не в зоні вильоту лише за різницею м'ячів – і, відповідно, може опуститися туди прямо після цього матчу. Проблем так багато, що незрозуміло навіть з якої починати – тренер сам після попереднього матчу визнав: “Роботи непочатий край”.

Дивує, що ці слова після програшу Руху Юрій Миколайович вимовляв з усмішкою та без видимої напруги. Я не вимагаю, щоб він плакав: наприклад, для Європи абсолютно нормально, щоб тренер був спокійним і не втрачав обличчя після програних матчів. Але самому Вернидубу це було раніше невластиво – і це пiдiймає питання, чи не ставиться він до роботи у Кривбасі (чи взагалі до футболу під час війни) несерйозно. Зокрема, тренер сказав, що йому складно прокоментувати “два пропущені голи зі стандартів” – а чому? Може він і недопрацював, не до кінця з командою вивчивши стандарти Руху?

Ворскла тим часом уже виглядає як команда. Вона визначилася зі стартовим складом (тільки Степанюк конкурує з Бацулою на лівому фланзі), навчилася якісно стримувати суперника – ну а попереду багато матчів дозволяє виграти клас гравців, який за мірками УПЛ є дуже високим. Їй потрібно ще багато працювати, щоб вплутатися в боротьбу за єврокубкові місця – але Ворскла принаймні виглядає командою, яка знайшла потрібний шлях.

Кривбас, тим часом, ніби в безвиході.

Історія протистояння

Із цією версією Кривбасу Ворскла ще не грала.

Орієнтовні склади

Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Семенов, Дібанго — Капіч, Банада — Задерака, Татарков, Хомченовський — Дебелко

Ворскла: Різник — Кравець, Зайков, Чеснаков, Пердута — Скляр — Бацула, Олійник, Юрченко, Сефері — Марлісон

прогноз 0:1

Віталій Пасічний, Football.ua