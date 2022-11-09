Усе залежить від вибору вболівальників.
Михайло Мудрик, фото ФК Шахтар Донецьк
09 листопада 2022, 09:21
Завершився другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.
Зокрема, в Україні знайшлось п’ять претендентів на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.
– Артем Довбик (Дніпро-1) / 6 матчів (Львів, Зоря, Рух, Інгулець, Металіст, Чорноморець), 5 голів + 1 гольовий пас;
– Віталій Буяльський (Динамо Київ) / 5 матчів (Минай, Рух, Шахтар, Ворскла, Кривбас), 5 голів;
– Михайло Мудрик (Шахтар) / 4 матчів (Металіст, Динамо Київ, Колос, Олександрія), 4 голи + 4 гольові передачі;
– Андрій Цуріков (Олександрія) / 5 матчів (Чорноморець, Кривбас, Львів, Шахтар, Колос), 2 голи;
– Максим Прядун (Металіст) / 5 матчів (Шахтар, Верес, Ворскла, Дніпро-1, Львів), 4 голи + 1 гольова передача;
Нагадаємо, що аналогічну нагороду за серпень-вересень отримав півзахисник рівненського Вереса Дмитро Кльоц.
Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті УПЛ
або нижче в цьому матеріалі.