Завершився другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, в Україні знайшлось п’ять претендентів на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.

Артем Довбик (Дніпро-1) / 6 матчів (Львів, Зоря, Рух, Інгулець, Металіст, Чорноморець), 5 голів + 1 гольовий пас;

Віталій Буяльський (Динамо Київ) / 5 матчів (Минай, Рух, Шахтар, Ворскла, Кривбас), 5 голів;

Михайло Мудрик (Шахтар) / 4 матчів (Металіст, Динамо Київ, Колос, Олександрія), 4 голи + 4 гольові передачі;

Андрій Цуріков (Олександрія) / 5 матчів (Чорноморець, Кривбас, Львів, Шахтар, Колос), 2 голи;

Максим Прядун (Металіст) / 5 матчів (Шахтар, Верес, Ворскла, Дніпро-1, Львів), 4 голи + 1 гольова передача;

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за серпень-вересень отримав півзахисник рівненського Вереса Дмитро Кльоц.

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті УПЛ або нижче в цьому матеріалі.
 