Україна

Команда Юрія Вернидуба здобула другу перемогу в УПЛ у яскравому матчі у Львові.

У поєдинку дванадцятого туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас у Львові приймав полтавську Ворсклу.

По накалу та емоціям матч видався дуже яскравим. Вже з перших хвилин команди почали створювати небезпечні моменти. На шостій хвилині господарі заробили право на пенальті, колу у штрафному майданчику збили Волошина. Хомченовський пробив у лівий кут, але Дмитро Різник відбив його постріл.

На 29 хвилині Кривбас залишився у меншості — Понєдєльнік отримав пряму червону картку за надмірну жорстокість. А на 39 склади зрівнялись. Другий гірчичник перед собою побачив Таулан Сефері.

На початку другого тайму Кривбас відкрив рахунок. І знову фол у штрафному майданчику Ворскли призвів до 11-метрового удару. На цей раз виконувати його взявся Капич і не схибив — 1:0. Пристрасті палали, і за чотири хвилини після голу пряму червону отримав форвард Ворскли Марлісон.

Кривбас — Ворскла 1:0

Гол: Капіч, 50

Кривбас: Сарнавський — Понєдєльнік, Капич, Ловрич, Дібанго — Хомченовський, Вернидуб (Стецьков, 26), Банада, Микитишин, (Задерака, 63), Волошин (Татарков, 71) — Дебелко (Устименко, 71).

Ворскла: Різник — Пердута, Яворський (Феліпе, 58), Зайков, Крвець — Скляр (Кравчук, 85), Сефері, Юрченко (Челядін, 76), Олійник (Степанюк, 58), Бацула (Толі, 76) — Марлісон.

Попередження: Сефері, Кравець, Бацула, Яворський, Ловрич, Стецьков.

Видалення: Понєдєльнік — Сефері, Марлісон