Україна

На полі гарантовано будуть 22 українці.

Поразка від Динамо перервала практично чемпіонський темп Олександрії: чотири перемоги та нічию з Шахтарем у п'яти матчах. При цьому не сказати, щоб команда Гури прямо-таки провалилася з киянами: просто реалізація Динамо вряди-годи виявилася на високому рівні.

Верес, тим часом, грає нестабільно: впевнені перемоги, на зразок тих, що над Львовом та Металістом 1925, змінюються такими ж поразками. При цьому на дистанції з'ясувалося, що атака, яку поставив команді Юрій Вірт, губиться перед якісною вишколеною обороною. Зоря, Колос і тим паче Шахтар перекусили і Кльоца, і взагалі весь креатив рівненської команди.

І це дуже велика проблема з огляду на те, що оборона Вереса не блищить давно. Вже вісім матчів поспіль Богдан Когут не може зіграти на нуль, такої серії немає навіть у воротарів аутсайдерів. Це, мабуть, робить Олександрію лідером протистояння, але треба враховувати один чинник.

Тільки зараз від команди Гури починають чекати на перемоги, тільки зараз вона стала однозначним фаворитом у таких матчах, як проти Вереса. І велике питання, чи зможе той же Цуріков бути таким ефективним у підключеннях, коли суперник не дуже й розкривається. Що ж, якщо Олександрія хоче повернутися до єврокубків, вона зобов'язана справлятися і з такими викликами: коли суперник у матчі з тобою згоден на нічию, це найвище визнання твого таланту.

А ще цей матч приваблює національним чинником. Легіонерів у чемпіонаті України зараз взагалі замало, але сьогодні зіграють дві команди, у яких у принципі заявлені на сезон лише українці. Тож, незалежно від вибору Вірта та Гури, на поле вийдуть лише наші хлопці.

Історія протистояння

Поки що ці команди зіграли лише один офіційний матч: рік тому гра у Рівному закінчилася 0:0.

Орієнтовні склади

Олександрія: Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Рибалка, Калітвінцев, Ковалець — Кожушко, Третьяков

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч — Кльоц, Кучеров, Дахновський, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua