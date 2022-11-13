Україна

Харків'яни виграли вперше з вересня.

У 13 турі УПЛ Металіст 1925 зустрічався з Інгульцем на НСК Олімпійський в Києві. До цього поєдинку команди підходили з різним настроєм: Металіст 1925 не перемагав з вересня, що вже налічувало шість матчів, а Інгулець, навпаки, у попередньому турі здобув першу перемогу в сезоні, обігравши Зорю.

Першими відзначились номінальні гості. Козак відкрив рахунок після асисту Смолякова. Харків'яни відповіли під завісу першого тайму. Русин вирівняв статус-кво, зробивши рахунок нічийним — 1:1.

Попри доволі рівної гри, М-25 таки зумів вирвати три очки у суперника. Героєм зустрічі став Безуглий, який на 79-ій хвилині встановив остаточний рахунок матчу — 2:1.

Металіст 1925 набирає 14 очок і залишається на 10-ій сходинці. У Інгульця 7 балів і передостаннє місце в турнірній таблиці.

В наступному турі Металіст 1925 гратиме з Кривбасом, а Інгулець — з Динамо Київ.