Україна

Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Усе. Останній тиждень перед чемпіонатом світу-2022 було урочисто розпочато, тож уже в неділю ми поринемо в баталії на міжнародній першості.

Однак є ще й зухвалі організатори української Прем’єр-ліги, які вирішили, що наша першість може вільно конкурувати зі світовими збірними за рівнем глядацької уваги. Утім, якщо подивитись на календар найближчого туру, то нам дійсно буде, за чим спостерігати.

Металіст — Кривбас

Понеділок, 14 листопада, 13:00. Стадіон Аванград (Ужгород, Україна)

Різні принципові протистояння існують у рамках української Прем’єр-ліги, проте дербі "реінкарнації" в нас ще не було. Саме так можна називати прийдешнє протистояння між харківським Металістом та криворізьким Кривбасом, які на початку поточного сезону вперше розпочали виступи в "елітному" дивізіоні. Двобої між клубами з аналогічними назвами в минулому були доволі запеклими, тож очікується, що й їхні наступники продовжуватимуть славну традицію.

А оскільки колективам Олега Ратія та Юрій Вернидуба ще й потрібно вирішувати нагальні питання в турнірній таблиці, то для компромісів місця взагалі не залишається. Криворіжці дуже кволо почали сезон під керівництвом нового головного тренера, тоді як харків’яни лише останнім часом почали втрачати контроль над становищем. Металіст не може виграти вже чотири матчі поспіль, проте його точно може зрозуміти Кривбас, який отримав перший досвід перемог лише впродовж останніх двох тижнів.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Металіст. Коефіцієнт на перемогу команди господарів становить 2,64, імовірність нічиєї оцінюється в 3,26, а успіх Кривбасу — у 2,80.

Зоря — Олександрія

П’ятниця, 18 листопада, 13:00

У цьому розіграші УПЛ відсутні наперед визначені фаворити, тож будь-яка команда вільно може конкурувати за найвищі позиції в турнірній таблиці. Зокрема, луганська Зоря та Олександрія вже мають позитивний досвід відбирання очок у донецького Шахтаря останніми кількома тижнями, і подекуди цим командам вдавалось зачепитись за результат і в протистояннях проти інших провідних клубів країни. Однак узагалі не має передбачень щодо того, як саме поведуть себе команди Патріка ван Леувена та Юрія Гури, коли опиняться один навпроти одного. І в Зорі, і в Олександрії, були відтинки зі зразками невдалої гри відносно нещодавно, під час яких можна було замислитись над перспектива цих колективів у подальшому розіграші.

Проте саме в матчах проти фаворитів "мужики" та "поліграфи" демонстрували себе з найкращого боку, тож передчуття від їхньої майбутньої зустрічі є обнадійливими. Ціна питання — одноосібна третя сходинка в турнірній таблиці, яку ці колективи наразі поділяють поміж собою, маючи по 23 очки в активі. Уже дуже близько підібралось і київське Динамо, тому переможений у дуелі відправиться на поталу столичному колективу, тоді як переможений матиме шанс наблизитись до Шахтаря чи Дніпра-1 за підсумками чергового вікенду.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив господарів. Коефіцієнт на перемогу Зорі становить 2,21, імовірність нічиєї оцінюється в 3,34, а успіх Олександрії — у 3,30.

Дніпро-1 — Шахтар

Субота, 19 листопада, 13:00.

Головним матчем першого кола української Прем’єр-ліги в підсумку стало не чергове Класичне між донецьким Шахтарем та київським Динамо, а саме протистояння команди Ігора Йовічевіча проти його колишнього клубу. Шахтар мав нагоду скористатись похибкою СК в матчі проти Ворскли минулими вихідними (1:1), проте й сам зіграв унічию проти луганської Зорі (2:2), тож дистанція в п’ять очок поміж першою та другою сходинкою залишилась сталою.

Щоправда, "гірники" ще мають одну гру в запасі, тож виключно себе можуть кпиняти за те, що ще одного разу не вразили ворота Дмитра Мацапури. Проте набагато більшу вагу в прийдешній грі буде мати саме підтвердження амбіцій із боку обидвох колективів. Футболісти Олександра Кучера ще не програвали в цьому сезоні, так само, як і суперники, мають кращу різницю голів, проте їхні кадрові проблеми викликають величезні перестороги. Донеччани та дніпряни втратили дуже багато через початок міжнародної агресії, проте саме ці два клуби й надалі представлятимуть нашу країну на міжнародній арені, що робить їхню першу зустріч у нових ролях ще більш цікавою.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив господарів. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря становить 1,86, імовірність нічиєї оцінюється в 3,57, а успіх Дніпра-1 — у 4,15.

Катар — Еквадор

Неділя, 20 листопада, 18:00. Стадіон Аль-Байт (Ель-Хаур, Катар)

Сам факт та місце проведення прийдешнього чемпіонату світу-2022 в Катарі є доволі контраверсійним та резонансним, проте міжнародний форум зрештою відбудеться прямо посеред клубного сезону, із приводу чого ми вже почули багато нарікань. Однак господарів турніру та їхніх перших суперників на мундіалі, Еквадор, навряд чи хвилює те, наскільки важко буде гравцям із Європи перебудовуватись на міжнародний лад. Цікаво, що в початковому календарі турніру аж ніяк не господарі мали розпочинати сітку розіграшу, проте зрештою все повернулось до більш традиційного вигляду.

Катар не мав потреби долати кваліфікаційний етап, що зрештою стало ключовим фактором для того, аби команда взагалі опинилась на цьому турнірі. Важко сказати, у якому стані буде ця збірна, бо останнього разу вона грала офіційний матч приблизно тоді, коли минулий сезон УПЛ було відправлено у вічний спокій, і з того моменту, скільки ти не грай товариських матчів, а все одно не матимеш змоги підготуватись до вирішального змагання належним чином. Еквадору в цьому плані було трохи простіше, та й у його складі є значно більше впізнаваних футболістів, а конкуренція у відбірковій групі проти Бразилії, Аргентини та Уругваю виключно загартувала цю національну команду.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є гості. Коефіцієнт на перемогу Еквадору становить 2,28, імовірність нічиєї оцінюється в 3,15, а успіх Катару — у 3,67.