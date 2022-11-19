Україна

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію поєдинку 14 туру чемпіонату України-2022/23.

У центральному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння двох лідерів турнірної таблиці: Дніпра-1 та донецького Шахтаря.

Стежити за всіма подіями цього протистояння ви можете у прямій відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДНІПРО-1 — ШАХТАР ДОНЕЦЬК:

Склад Дніпра-1:

Склад Шахтаря: