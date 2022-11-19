Україна 19 листопада 2022, 12:56 Дніпро-1 — Шахтар: відео онлайн-трансляція матчу УПЛ Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію поєдинку 14 туру чемпіонату України-2022/23. Дніпро-1 — Шахтар, scdnipro1.com.ua 19 листопада 2022, 12:56 У центральному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння двох лідерів турнірної таблиці: Дніпра-1 та донецького Шахтаря. Стежити за всіма подіями цього протистояння ви можете у прямій відео онлайн-трансляції на Football.ua. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДНІПРО-1 — ШАХТАР ДОНЕЦЬК: Склад Дніпра-1: Склад Шахтаря: Команди Дніпро-1 Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте