Кривбас — Металіст 1925. Напередодні

Україна

Кривбас повертається додому.

Так, пiд кінець року право проводити матчі на домашньому стадіоні отримав Кривбас. Великий успіх для команди, яка раніше їздила на домашні матчі по 500 кілометрів. Великий бонус клубу, який так довго чекав на першу перемогу і який зміг зовсім недавно рвонути вгору.

Так, після перемог у двох останніх турах команда Вернідуба покинула навіть зону перехідних матчів. Ні про яке комфортне становище навіть не йдеться, відриви зовсім мінімальні – але принаймні команда почала виправдовувати ядерне посилення влітку.

Металіст 1925 в минулому турі вирвав дуже важливу перемогу. Едмар, Голодюк та компанія зняли принаймні частину напруги, яка тиснула на них після відходу Кривенцова – але це, звичайно, не скасовує необхідності набирати очки й надалі. Проблема харків'ян у тому, що в них намітилися дуже великі проблеми зі складом.

Микола Шершень, якого вилучили у дербі, продовжує відбувати дискваліфікацію: його вилучили на 2 матчі. Ярослав Мартинюк, який теж отримував червону картку цього сезону, знову вибуває з дисциплінарних причин: наприкінці гри з Інгульцем він отримав четверту жовту в сезоні. І помножте це величезні проблеми із завершенням. Пономар травмований, Борячук теж – й Едмару доводиться довіряти зовсім “зеленим” гравцям, які взагалі не грали на високому рівні.

У Кривбасу свій дискваліфікований Андрій Понєдєльнік, але, чесно кажучи, це незрівнянно менша проблема. По-перше, він просто не гравець основного складу: раніше форвард частіше виходив на заміну, аніж у стартовому складі. А крім цього... Поки що козирі Кривбасу криються зовсім не в атаці. Команда Вернідуба і зараз дуже важко виглядає в атаці, але вже навчилася бути невблаганною в обороні.

Історія протистояння

Грають уперше.

Орієнтовні склади

Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Стецьков, Дібанго — Капіч, Банада — Задерака, Хомченовський, Волошин — Дебелко

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус – Вачіберадзе, Д.Кравченко – Русин, Габелок, Ременюк – Зубков

прогноз 1:0