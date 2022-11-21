Верес — Динамо. Напередодні

Україна

У киян є шанс впритул наблизитися до Шахтаря.

Перше, що треба сказати в анонсі: “не вір очам своїм”. Насправді, сьогодні Верес зіграє на полі Динамо, а не навпаки. Рівненці самі висловили прохання помінятися місцями зустрічі у ході чемпіонату. Причина проста: один із двох головних домашніх матчів сезону Верес хоче провести з глядачами, а стан справ на фронті такий, що 27-28 травня (час, на який призначено зустріч другого кола) справді можна принаймні сподіватися на відсутність військового стану та порожніх трибун.

З останніх семи матчів Динамо не програло жодного, виграло п'ять і впритул наблизилося до першої трійки. Парадоксальним чином це сталося без будь-якого принципового прогресу саме по грі: матчі з Ворсклою і Колосом були поганими, які заслуговують на критики. Просто чемпіонат загалом підтвердив очікування військового турніру. За єдиним винятком усі команди грають дуже нестабільно, кожна команда може програти кожній – і середнього темпу достатньо, щоб почати претендувати на високі місця.

Динамо пощастило грати проти Вереса на момент дискваліфікації Геннадія Пасіча. Відсутність одного із братів-близнюків – подвійний удар по команді. В Геннадія очевидна та захмарнка взаємодія з братом: він і Євген Пасич уже понад десять років грають разом, синхронно переходячи з команди до команди. Довго вони грали пару вінгерів, але цього сезону грають ліворуч – Євген захисника, Геннадій хавбека – й так виходить тільки краще. За відсутності одного близнюка можна було б припустити випадіння з основи й другого, але інший лівий захисник Микола Квасний після вересня грає зовсім мало.

Проблема Вереса, звичайно ж, не тільки й не стільки у відсутності одного гравця. Сьогодні вони, ймовірно, повторять свій антирекорд УПЛ. Справа в тому, що у дев'яти останніх матчах рівняни незмінно пропускали голи, а більше 10 ігор подібна серія не тривала в історії Вереса ніколи. Оборона імені Когута справді слабенька, і це погіршує опцію грати проти Динамо за типовою тактикою українського середняка: “Оборонятися всією командою, відстоювати 0:0 з перших секунд”. Перспектив у такої схеми обмаль, а при розміні ударами шансів ще менше.

Історія протистояння

Динамо зіграло з Вересом 14 матчів. Забило в них 37 м'ячів, виграло десять із них – що, втім, не завадило клубу з Рівного написати у протистоянні із грандом дві яскраві сторінки. Одна з них: перемога над командою Хацкевича 3:1, коли Верес закінчував матч удесятьох проти дев'яти. Але був ще важливіший тріумф, який посприяв по-справжньому тектонічним змінам усередині київського клубу.

На початку сезона-1993/94, коли перевага Динамо над будь-яким суперником з чемпіонату України здавалася нескінченною, команду тренував Михайло Фоменко. Кубок України тоді вже на стадії 1/8 розігрувався у два матчі, і нульова нічия у Рівному виглядала просто черговим кроком до трофею: у Києві рознесемо! Але у грудневому матчі на Олімпійському на гол Олександра Паляниці кияни змогли відповісти лише м'ячем Шкапенка та через правило виїзного голу залишили турнір.

Для Фоменка цей матч став останнім в якості головного тренера Динамо. Тренера не врятували ані лідерство в чемпіонаті, ані перемога 3:1 у кваліфікації ЛЧ над Барселоною, яка незабаром виграє турнір (у матчі-відповіді “блаугранас” виграли 4:1, тож кваліфікація ЧС-2014 стала для Михайла Івановича сумним рімейком). Заради справедливості, навколо тренера і без Вереса мусувалися чутки про швидку відставку через конфлікт з лідерами, а з воротарем Динамо Ігорем Кутеповим він, за чутками, навіть побився. Проте останнім матчем на чолі Динамо для Фоменка стала саме кубкова гра з Вересом.

За іронією долі, наступним клубом Фоменко став Верес, який він очолив 1994-го. Ну а до Динамо повернувся Йожеф Сабо. Звичайно, при ньому було останнє місце у групі ЛЧ – але також при ньому в основі став виходити Андрій Шевченко та багато інших молодих гравців, які будуть грати у великій команді Валерія Лобановського. Історія Динамо та всього українського футболу здобула імпульс саме після вильоту від Вереса в нудному кубковому матчі.

Орієнтовні склади

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч — Кучеров, Кльоц — Дахновський, Лебеденко, Шарай — Шестаков

Динамо: Нещерет — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак — Андрієвський, Шепелєв — Циганков, Буяльський, Лонвейк — Ванат

прогноз 0:1