football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Україна

    21 листопада 2022, 08:52

    Верес — Динамо. Напередодні

    У киян є шанс впритул наблизитися до Шахтаря.

    Матч молодіжних складів уже закінчився мінімальною перемогою киян / ФК ДИНАМО
    Матч молодіжних складів уже закінчився мінімальною перемогою киян / ФК ДИНАМО 21 листопада 2022, 08:52

    Перше, що треба сказати в анонсі: “не вір очам своїм”. Насправді, сьогодні Верес зіграє на полі Динамо, а не навпаки. Рівненці самі висловили прохання помінятися місцями зустрічі у ході чемпіонату. Причина проста: один із двох головних домашніх матчів сезону Верес хоче провести з глядачами, а стан справ на фронті такий, що 27-28 травня (час, на який призначено зустріч другого кола) справді можна принаймні сподіватися на відсутність військового стану та порожніх трибун.

    З останніх семи матчів Динамо не програло жодного, виграло п'ять і впритул наблизилося до першої трійки. Парадоксальним чином це сталося без будь-якого принципового прогресу саме по грі: матчі з Ворсклою і Колосом були поганими, які заслуговують на критики. Просто чемпіонат загалом підтвердив очікування військового турніру. За єдиним винятком усі команди грають дуже нестабільно, кожна команда може програти кожній – і середнього темпу достатньо, щоб почати претендувати на високі місця.

    Динамо пощастило грати проти Вереса на момент дискваліфікації Геннадія Пасіча. Відсутність одного із братів-близнюків – подвійний удар по команді. В Геннадія очевидна та захмарнка взаємодія з братом: він і Євген Пасич уже понад десять років грають разом, синхронно переходячи з команди до команди. Довго вони грали пару вінгерів, але цього сезону грають ліворуч – Євген захисника, Геннадій хавбека – й так виходить тільки краще. За відсутності одного близнюка можна було б припустити випадіння з основи й другого, але інший лівий захисник Микола Квасний після вересня грає зовсім мало.

    Проблема Вереса, звичайно ж, не тільки й не стільки у відсутності одного гравця. Сьогодні вони, ймовірно, повторять свій антирекорд УПЛ. Справа в тому, що у дев'яти останніх матчах рівняни незмінно пропускали голи, а більше 10 ігор подібна серія не тривала в історії Вереса ніколи. Оборона імені Когута справді слабенька, і це погіршує опцію грати проти Динамо за типовою тактикою українського середняка: “Оборонятися всією командою, відстоювати 0:0 з перших секунд”. Перспектив у такої схеми обмаль, а при розміні ударами шансів ще менше.

    Історія протистояння

    Динамо зіграло з Вересом 14 матчів. Забило в них 37 м'ячів, виграло десять із них – що, втім, не завадило клубу з Рівного написати у протистоянні із грандом дві яскраві сторінки. Одна з них: перемога над командою Хацкевича 3:1, коли Верес закінчував матч удесятьох проти дев'яти. Але був ще важливіший тріумф, який посприяв по-справжньому тектонічним змінам усередині київського клубу.

    На початку сезона-1993/94, коли перевага Динамо над будь-яким суперником з чемпіонату України здавалася нескінченною, команду тренував Михайло Фоменко. Кубок України тоді вже на стадії 1/8 розігрувався у два матчі, і нульова нічия у Рівному виглядала просто черговим кроком до трофею: у Києві рознесемо! Але у грудневому матчі на Олімпійському на гол Олександра Паляниці кияни змогли відповісти лише м'ячем Шкапенка та через правило виїзного голу залишили турнір.

    Для Фоменка цей матч став останнім в якості головного тренера Динамо. Тренера не врятували ані лідерство в чемпіонаті, ані перемога 3:1 у кваліфікації ЛЧ над Барселоною, яка незабаром виграє турнір (у матчі-відповіді “блаугранас” виграли 4:1, тож кваліфікація ЧС-2014 стала для Михайла Івановича сумним рімейком). Заради справедливості, навколо тренера і без Вереса мусувалися чутки про швидку відставку через конфлікт з лідерами, а з воротарем Динамо Ігорем Кутеповим він, за чутками, навіть побився. Проте останнім матчем на чолі Динамо для Фоменка стала саме кубкова гра з Вересом.

    За іронією долі, наступним клубом Фоменко став Верес, який він очолив 1994-го. Ну а до Динамо повернувся Йожеф Сабо. Звичайно, при ньому було останнє місце у групі ЛЧ – але також при ньому в основі став виходити Андрій Шевченко та багато інших молодих гравців, які будуть грати у великій команді Валерія Лобановського. Історія Динамо та всього українського футболу здобула імпульс саме після вильоту від Вереса в нудному кубковому матчі.

    Орієнтовні склади

    ВересКогут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч — Кучеров, Кльоц — Дахновський, Лебеденко, Шарай — Шестаков

    ДинамоНещерет — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак — Андрієвський, Шепелєв — Циганков, Буяльський, Лонвейк — Ванат

    footballпрогноз 0:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Верес Динамо Київ

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Неймар Святкує

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    20 ноября 2022Найкращі матчі-відкриття чемпіонатів світу: свято футболу починається

    Чемпіонат Світу

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    20 ноября 2022Основні правила та заборони чемпіонату світу-2022
    Shakira / Шакіра, "Waka Waka"

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    19 ноября 2022Музика з футбольним запалом: найкращі пісні в історії чемпіонату світу
    Салах Голанд

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    18 ноября 202210 зіркових футболістів, яких ми не побачимо на ЧС-2022
    Форми ЧС-2022

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    18 ноября 2022Форми чемпіонату світу у Катарі: представляємо комплекти усіх учасників Мундіалю
    Група H на ЧС-2022

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    18 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група H
    Кріштіану Роналду, Getty Images

    Інтерв'ю

    18 ноября 2022Роналду: Завершу кар'єру, якщо Португалія виграє Мундіаль. 100 відсотків
    ЧС-2022, група G

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    17 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група G
    Кріштіану Роналду, Getty Images

    Інтерв’ю

    17 ноября 2022Роналду: Молоді гравці Манчестер Юнайтед мають перед очима найкращі взірці футболістів, проте не можуть навіть скопіювати їх

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    16 ноября 2022Катар: чи справді він готовий приймати чемпіонат світу?
    Чемпіонат Світу

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    16 ноября 2022Головні інтриги чемпіонату світу
    FIFA.com

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    16 ноября 2022Хто з гравців поїде до Катару: заявки всіх збірних на ЧС-2022
    Група F на ЧС-2022

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    15 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група F

    Богдан Бондаренко

    15 ноября 2022ТОП-10 футболістів, які пропустять чемпіонат світу-2022 через травму
    МОМЕНТ ТРАВМИ ГРОМОВА / ФК ДНІПРО-1

    Віталій Пасічний

    15 ноября 2022Скандал у східному дербі, провал Динамо та відставка Лавриненка: підсумки 13-го туру УПЛ
    ОГЛЯД 16 ТУРУ АПЛ-2022/23 | МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    14 ноября 2022"Новий Дрогба" нокаутував Ман Сіті, Арсенал зміцнив лідерство, Роналду "захворів": підсумки 16-го туру АПЛ
    Боруссія Менхенгладбах

    Роман Котляр

    14 ноября 2022Дербі Боруссій, чергова перемога Вольфсбурга Ковача та інші підсумки 15-го туру Бундесліги
    Радість гравців Ювентуса, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    14 ноября 2022Інтер нарешті переміг команду топ-рівня, а Ювентус вийшов із небуття: підсумки 15-го туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    14 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група E
    Садіо Мане, twitter.com/FootballSenegal

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    14 ноября 2022Хто пропустить ЧС-2022 з футболу
    Кріштіану Роналду, Getty Images

    Інтерв'ю

    14 ноября 2022Роналду: МЮ зрадив мене. Я став гидким каченям. Я не поважаю Еріка тен Гага
    Жерар Піке, getty images

    інтерв'ю

    12 ноября 2022Перше інтерв'ю Піке після прощання з футболом: про Суперлігу, Переса, Моуріньо та амбіції президенства
    Лейпциг Фрайбург

    Роман Котляр

    11 ноября 2022Завершення неймовірної серії Боруссії, впевнена перемога у виконанні Баварії та інші підсумки 14-го туру Бундесліги
    Лука Ромеро, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    11 ноября 2022Pazza Inter, classic Jose, гольова Маліновського та юний орел: підсумки 14 туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    11 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група D
    Впізнали? /ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    11 ноября 2022Хет-трик Довбика, ювілей Пятова та бенефіс аутсайдерів: підсумки 12-го туру УПЛ

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    09 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група C
    Тьяго Мотта у 2011 році, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    08 ноября 2022Дербі Ломбардії, Інтер проти Тьяго Мотти та інше: прев'ю 14-го туру Серії А

    Роман Котляр

    08 ноября 2022Яремчук знову в Лісабоні, чи помститься Мессі Баварії, ремейк нещодавніх фіналів турніру та інші інтриги 1/8 фіналу Ліги чемпионов
    Харківське дербі – вже сьогодні

    Віталій Пасічний

    08 ноября 2022Тест: чи розрізняєте ви Металісти?
    ОГЛЯД 15 ТУРУ АПЛ-2022/23 | МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    08 ноября 2022Салах рятує Ліверпуль, Обамеянг зганьбився проти Арсеналу, повернення кошмару МЮ: підсумки 15-го туру АПЛ
    Юссуфа Мукоко

    Роман Котляр

    07 ноября 2022Перемога Дортмунда у малому рурському дербі, розгромна поразка сенсаційного лідера та інші підсумки 13-го туру Бундесліги
    Гравці Лаціо святкують гол у дербі, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    07 ноября 2022Лаціо та Ювентус тріумфують у дербі, а Мальдіні забиває Мілану: підсумки 13-го туру Серії А
    Гуцуляк не просто повернувся, а вирвав для команди перемогу / Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    07 ноября 2022Повернення Гуцуляка, помилка Металіста 1925 та питання Йовiчевічу: підсумки 11-го туру УПЛ
    Значок з матчу, Crafta.ua

    Богдан Бондаренко

    06 ноября 202237 років тому Реал Мадрид завітав у Одесу: згадуємо легендарне протистояння

    Другое

    05 ноября 2022Тренер Олег Блохін. Переосмислення

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    04 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група B
    Пірло, Тевес і Погба святкують один із голів Трабзонспору, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    04 ноября 2022Останній сезон Конте, перше пришестя Погба та інші цікавинки: який він, останній Юве у Лізі Європи?
    Сенсації Лч

    Роман Котляр

    03 ноября 2022Головні сенсації групового етапу Ліги чемпіонів: фіаско Барселони та Ювентуса, тріумф Бенфіки та Брюгге
    Міленкович та Італьяно святкують гол серба у ворота Спеції, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    01 ноября 2022"Молоді" перемоги Ювентуса і Роми, довгоочікувані 3 очки Фіорентини, сенсаційні поразки Лаціо і Мілана та інше: підсумки 12-го туру Серії А
    ОГЛЯД 14 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    01 ноября 2022Чергове фіаско Ліверпуля, перша перемога Де Дзербі — над Челсі: підсумки 14-го туру АПЛ

    Розклади Ліги чемпіонів

    Розклади

    01 ноября 2022Розклади Ліги чемпіонів: кому що потрібно
    Боруссія Айнтрахт

    Роман Котляр

    31 октября 2022Розе сильніше за Алонсо, Боруссія здобула дуже важку перемогу у Франкфурті та інші підсумки 12-го туру Бундесліги
    Діонізі та Спаллетті, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    29 октября 2022Чи зганьбиться Юве знову, Станкович проти сина та клуба свого життя, Торіно — Мілан та інше: прев'ю 12-го туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    28 октября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група A
    Шанси Шахтаря

    Шанси

    26 октября 2022Розклади Шахтаря перед останнім туром Ліги чемпіонів: де саме команда Йовічевіча проведе євровесну
    Сльози Франка Рібері, сайт Джанлуки ді Марціо

    Гліб Скрипченко

    25 октября 2022Прощальні сльози Рібері, спектакль у Флоренції, римська перемога Наполі та інше: підсумки 11-го туру Серії А
    фото ФК Шахтар Донецьк

    Шанси

    25 октября 2022Шахтар у Лізі чемпіонів: плей-оф, Ліга Європи чи прикра невдача
    НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ЛУЧЕСКУ / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    25 октября 2022Перша нічия Динамо, перша перемога Кривбасу та перша відставка: підсумки 9-го туру УПЛ
    Джуд Беллінгем

    Роман Котляр

    24 октября 2022Дортмунд провів дуже яскравий матч, Айнтрахт здобув перемогу на важкому виїзді та інші підсумки 11-го туру Бундесліги
    Григорій Козловський, скріншот, ПРОФУТБОЛ Digital

    Інтерв'ю

    24 октября 2022Козловський розніс УАФ, Павелка, Луччі, Циганика та інших: палка прес-конференція президента Руху

    Думка

    24 октября 2022Чому чемпіонат світу може перетворитися на сезон тренерських звільнень

    Стрічка новин

    Україна. Новини

      Rambler's Top100