Україна

Мадридський клуб вирішив підтримати українців!

Реал на своєму офіційному сайті зробив заяву, в якій сказано, що клуб через свій фонд передасть 20 електрогенераторів Україні.

"Через свій фонд клуб підтримує ініціативу солідарності донецького Шахтаря, спрямовану на допомогу населенню взимку.

Дефіцит електроенергії в Україні, спричинений бомбардуванням р осією енергетичних об’єктів в країні, впливає на життя мільйонів українців, чия відсутність центрального опалення означає, що вони відчувають наслідки різкого зниження температури в країні.

Донецький Шахтар звернувся до європейських футбольних клубів з проханням отримати електрогенератори, які допоможуть краще переносити сувору українську зиму.

Через свій фонд Реал Мадрид збирається підтримати цю ініціативу солідарності, передавши 20 генераторів, які будуть використовуватися в різних областях України", - сказано у заяві.

Дякуємо, Реал!