Фонд Реалу
07 грудня 2022, 14:50
Реал на своєму офіційному сайті зробив заяву, в якій сказано, що клуб через свій фонд передасть 20 електрогенераторів Україні.
"Через свій фонд клуб підтримує ініціативу солідарності донецького Шахтаря, спрямовану на допомогу населенню взимку.
Дефіцит електроенергії в Україні, спричинений бомбардуванням росією енергетичних об’єктів в країні, впливає на життя мільйонів українців, чия відсутність центрального опалення означає, що вони відчувають наслідки різкого зниження температури в країні.
Донецький Шахтар звернувся до європейських футбольних клубів з проханням отримати електрогенератори, які допоможуть краще переносити сувору українську зиму.
Через свій фонд Реал Мадрид збирається підтримати цю ініціативу солідарності, передавши 20 генераторів, які будуть використовуватися в різних областях України", - сказано у заяві.
Дякуємо, Реал!