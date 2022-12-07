Україна

Команди на двох забили чотири голи.

У рамках чотирнадцятого туру чемпіонату України між собою грали Рух та Чорноморець у Львові.

Перший тайм був за гостями – Дмитро Юсов оформив дубль, забивши на 25-й та 35-й хвилині гри, після чого команди пішли на перерву.

На 62-й хвилині гри Рух відіграв один м'яч зусиллями Василя Рунича.

Одесити так і не зуміли втримати перевагу у два м'ячі: на 84-й хвилині гри Ярослав Карабін зробив рахунок 2:2. Так поєдинок і закінчився.

Рух — Чорноморець 2:2

Голи: Рунич, 62, Карабін, 82 – Юсов, 25, 35.

Рух: Ледвій – Роман (Кітела, 90+5), Слюбик, Сапуга, Мисик (Лях, 79) – Підгурський (Холод, 46), Довгий - Соломон (Квасниця, 79), Таллес, Альваренга (Рунич, 54) — Карабін.

Чорноморець: Непогодов – Єрмаков, Салюк, Войтіховський, Путря – Бобко (Петько, 81), Політило – Бадібанга, Брагару, Кузик – Юсов (Суханов, 78).

Попередження: Підгурський, Довгий, Слюбик – Брагару, Непогодов.