Україна

Іранський форвард висловився про своє перебування в англійському Чемпіоншипі.

Колишній нападник луганської Зорі Аллах'яр Сайядманеш, які нині виступають у Чемпіоншипі за Халл Сіті, згадав, як переїхав до Англії після оренди в чемпіонаті України.

"Англійський Чемпіоншип – красива і важка ліга. Люблю важко працювати. Ми стартували добре, але після 5 матчів мали проблеми. Наш графік продуктивності впав. Лігу перервали через ЧС, що було добре для нас.

У нас новий тренер, він подарував нову ментальність. У нас все ще є 25 матчів. Якщо ми зможемо покращити наші виступи, зможемо досягнути наші цілі. Я дуже добре виступав у Зорі. Опісля мені надійшло чимало пропозицій.

Халл Сіті був одним із них. Спершу ми поспілкувались з нашим президентом, це була хороша зустріч. Потім мій трансфер відбувся. Я вже люблю англійський футбол і я щасливий тут", – цитує Сайядманеша Hull Daily Mail.

У нинішньому сезоні Аллах'яр провів лише п'ять матчів на клубному рівні і не поїхав на чемпіонат світу в Катарі через травму підколінного сухожилля. Всього на його рахунку за Халл Сіті 17 матчів та один гол.

Щодо виступів за луганську Зорю, то за клуб УПЛ він провів 50 матчів, забив 15 голів і віддав 7 асистів.