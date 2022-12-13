Україна

Футболіст отримав дуже складну травму на початку сезону.

Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко розповів про характер травми, яку отримав на початку сезону-2022/23.

"Бувають неприємні моменти у футболі. Це одна з найгірших травм, яка може бути у футболіста. Дуже неприємний момент. Не хочеться навіть згадувати той день.

Біль, крики, емоції... Нікому такого не побажаєш. Відчув на собі, що сталася дуже серйозна травма. Такого болю у мене в житті не було, одразу зрозумів, що з коліном дуже погано. Було відчуття, що коліно лопнуло всередині.

Чи дзвоним мені Хомченовський після того? Він нічого серйозного не зробив. То були мої дії спонтанні — неправильні. Оступився.

Він вибачився, Юрій Вернидуб, багато інших гравців Кривбасу. Підтримували мене. Побажали скорішого відновлення. Ненависті немає. Це футбол — контактний вид спорту", — сказав Корнієнко в YouTube Шахтаря.