Україна

Про це розповів Сергій Палкін.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клуб відмовився від можливості взяти участь у благодійному турне по США.

"Ми вели перемови з MLS, були певні домовленості. Однак почали ми "плисти" за датами – пішла розбіжність. Розуміли, що поїхавши до США, ми максимум проведемо там 2 гри. А суто економічно виходило, що ми будемо у збитках. Ми ж хотіли туди їхати, аби зароблені гроші віддати на армію, біженцям, для народу України. А що нам давати, якщо ми ще виявимось боржниками?

Там просто порахували й зрозуміли, що економічно ми не вписуємось до бюджету. Якби було більше ігор, ми б поїхали. Нам потрібно було щонайменше 4 матчі, й тоді ми б однозначно їхали. А так, не склалося. У Туреччині готуватимемось", — наводить слова Палкіна офіційний сайт Шахтаря.