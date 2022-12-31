Україна

Зусилля півзахисника на підтримку команди відзначили вболівальники.

2022 календарний рік стрімко наближається до свого завершення, тому настає час підбивати підсумку чергового періоду в українському футболі, що був сповнений важких випробувань.

Зокрема, непереливки на початку поточного сезону було київському Динамо під керівництвом Мірчі Луческу. "Біло-сині" стартували в чемпіонаті вкрай невдало, і поки намагались урятувати власне становище, залишились без шансів на участь у весняній частині єврокубків.

Проте це зрештою не завадило визначити короткий перелік із п’яти найбільш прогресивних футболістів за цей період. Номінантами на це почесне звання стали Георгій Бущан, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков та Віталій Буяльський.

Уболівальникам надали можливість проголосувати за найкращого виконавця через соціальні мережі клубу, і в підсумку з показником у 55% голосів серед більше ніж 8 тис. респондентів перемогу здобув півзахисник Віталій Буяльський.

Нагадаємо, що за підсумками 2021 року найкращим гравцем Динамо Київ вболівальники назвали півзахисника Миколу Шапаренка.

У поточному сезоні на рахунку Буяльського 27 матчів, 11 голів та шість гольових передач.