Українські клуби поміряються силами із словенським колективом.
Ванат та Циганков, Динамо
06 січня 2023, 22:56
Більшість українських клубів під час зимового міжсезоння відправляться закордон, щоб провести підготовчі збори перед другою частиною сезону УПЛ.
Донецький Шахтар та київське Динамо будуть у Туреччині. Клуби поки що офіційно про свої плани не оголосили, але цей факт вже відомий.
Словенський Марібор на своєму сайті офіційно оголосив, що зустрінеться і з Динамо, і з Шахтарем.
Динамо Київ — Марібор — 28.01.2023
Шахтар - Марібор — 01.02.2023
Місце проведення та дата початку поєдинків поки що невідомі.