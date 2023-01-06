Більшість українських клубів під час зимового міжсезоння відправляться закордон, щоб провести підготовчі збори перед другою частиною сезону УПЛ.

Донецький Шахтар та київське Динамо будуть у Туреччині. Клуби поки що офіційно про свої плани не оголосили, але цей факт вже відомий.

Словенський Марібор на своєму сайті офіційно оголосив, що зустрінеться і з Динамо, і з Шахтарем.

Динамо Київ — Марібор — 28.01.2023

Шахтар - Марібор — 01.02.2023

Місце проведення та дата початку поєдинків поки що невідомі.