Україна

Українські клуби поміряються силами із словенським колективом.

Більшість українських клубів під час зимового міжсезоння відправляться закордон, щоб провести підготовчі збори перед другою частиною сезону УПЛ.

Донецький Шахтар та київське Динамо будуть у Туреччині. Клуби поки що офіційно про свої плани не оголосили, але цей факт вже відомий.

Словенський Марібор на своєму сайті офіційно оголосив, що зустрінеться і з Динамо, і з Шахтарем.

Динамо Київ — Марібор — 28.01.2023

Шахтар - Марібор — 01.02.2023

Місце проведення та дата початку поєдинків поки що невідомі.