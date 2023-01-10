Україна

Легендарний воротар буде працювати у рідному клубі.

Колишній воротар та тренер збірної України Олександр Шовковський повернувся у київське Динамо.

Легенда клубу увійшов до тренерського штабу Мірчи Луческу та буде одним з його асистентів.

Нагадаємо, що Шовковський з 2018 по 2022 роки входив до тренерського штабу національної збірної України, яку спершу очолював Андрій Шевченко, згодом Олександр Петраков.

За Динамо воротар виступав з сезону-1993/94, провівши 635 офіційних матчів.