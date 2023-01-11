Україна

Футболіст — про військові дії на Донбасі України.

Нападник Райо Махадаонда українець Роман Зозуля висловився щодо жахіття, яке зараз творять рашистські терористи з Бахмутом.

"Бахмут. Біль. Бл*дський руSький мір, який випалив у місті життя. Бахмут — це земля омита кров’ю наших воїнів і задризкана рештками рашистського біосміття. Бахмут — місто-герой. Місто героїв. Фортеця незламності та сили духу нашого народу. Місто, яке вже 9 місяців намагаються захопити рашисти. 9 місяців кривавих боїв. Авіація, арта, ракети, постійні вибухи і свист куль.



Сили ворога перевищують наші у 10 разів!! Але наші герої стоять, стримують і контролюють місто. Та якою ціною… Філіал пекла на землі. І попри все, там досі залишаються цивільні, багато з яких не погоджується на евакуацію. Вони продовжують жити в своїх домівках, під постійними обстрілами, без опалення, газу і світла.

Вони готують їжу на вогні просто неба. Дякуючи волонтерам, які майже щодня їздять в Бахмут з гуманітарною допомогою, деякі мешканці мають можливість все ж таки виїхати з міста. Я впевнений, що коли війна закінчиться битва за Бахмут увійде в підручники історії. Про неї зніматимуть фільми. Але сьогодні Бахмут бореться. Ми віримо у наших захисників, молимось за них і допомагаємо усім, чим можемо.



Бахмут — незламний. Сильний. Героїчний", — написав Зозуля в Instagram.

Раніше Зозуля відреагував на відмову ФІФА показувати звернення Президента Володимира Зеленського перед початком фінал ЧС-2022.