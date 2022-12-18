ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Реакція Романа Зозулі на скандальне рішення ФІФА.

Ексгравець збірної України Роман Зозуля відреагував на відмову ФІФА показувати звернення Президента Володимира Зеленського перед початком фінального матчу чемпіонату світу в Катарі.

"Це слова зі звернення президента Зеленського. Жодної політики, лише констатація нашої жорстокої реальності. Вони могли б прозвучати сьогодні перед фіналом ЧС, але для FIFA російські гроші важливіші, ніж мир у світі. Та я все одно хочу, щоб це звернення почув кожен! Дивимось сьогодні фінал і вболіваємо за найкращих! Вболіваємо за Україну", — написав Зозуля у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, фінал ЧС-2022 у Катарі між збірними Аргентини та Франції відбудеться сьогодні, 18 грудня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.