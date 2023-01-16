Україна

Президент Шахтаря зробив внесок в українську армію.

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов розповів, що вирішив запустити проєкт Серце Азовсталі та виділив 25 мільйонів доларів на допомогу українським воїнам.

"Я прийняв рішення започаткувати проект Серце Азовсталі, покликаний допомогти захисникам Маріуполя та родинам загиблих воїнів. Їхній подвиг не має собі рівних у сучасній історії. Саме вони, їхня жертовність і мужність допомогли стримати ворога в перші місяці війни і дали всім нам відчути невідворотність Перемоги України зараз.



Я сьогодні виділяю 25 мільйонів доларів (1 мільярд гривень) на допомогу нашим воїнам, захисникам та їхнім родинам. Гроші підуть на різні потреби — від надання медичної та протезної допомоги та психологічної підтримки до задоволення конкретних запитів.

Для забезпечення прозорості проект матиме професійну незалежну команду, яка підтримуватиме зв’язок із захисниками «Азовсталі», їхніми родинами, опікунами та волонтерами", — цитує Ахметова прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, що 15 січня "гірники" завершили продаж вінгера Михайла Мудрика у лондонський Челсі за 100 мільйонів євро.