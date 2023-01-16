Україна

Клуби проведуть спаринг після визволення Донецька.

Після продажу українського вінгера Михайла Мудрика з донецького Шахтаря у лондонський Челсі, клуби домовились про цікавий матч.

Команди зіграють у товариський грі на Донбас Арені після того, як Україна звільнить місто Донецьк. Про це пише Daily Express.

Матч відбудеться у рамках планів президента Шахтаря Ріната Ахметова допомогти відновити Україну.

Нагадаємо, що після 2014 року, коли країна-терорист рф ввела свої війська у Донецьк, Донбас Арена не проводить матчів.

Протягом декількох років стадіон декілька разів був обстріляний терористами. Точний стан газону, приміщень та іншого поки невідомий.