Україна

Бразилець найближчим часом приєднається до команди.

Дніпро-1 найближчим часом має оголосити про перехід бразильського нападника Жоау Пеглова.

Як повідомляє журналіст видання Gauchazh Clicrbs Жереміас Вернек, мова йде про оренду 21-річного форварда.

Найближчими годинами футболіст має відправитись до розташування Дніпра-1, щоби пройти медогляд.

Контракт молодого нападника належить бразильському Інтернасьйоналю (24 матчі, 2 голи), проте грав він майже завжди в орендах.

Минулого сезону Пеглов був в оренді у португальському Порту, але грав лише за Порту Б (32 матчі, 3 голи). Першу половину сезону-2022/23 він провів у Атлетіко Гояньєнсе (9 матчів, 1 асист).