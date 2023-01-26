Україна

Футболіст дуже незадоволений своїм становищем.

Український воротар Реала Андрій Лунін може залишити клуб в червні 2023 року. Про це пише Relevo.

23-річного кіпера, за версією ЗМІ, не задовільнив той факт, що навіть у Кубку Іспанії Карло Анчелотті ставить Тібо Куртуа.

На ранніх стадіях цього змагання ворота "вершкових" захищав українець, а вже в 1/8 фіналу Кубку проти Вільярреала був Куртуа.

Це рішення знизило моральний дух воротаря. Через це він у червні буде шукати собі нову команду, а Реал — іншого другого номера.

Також повідомляється, що 26 січня, у матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії проти Атлетіко, Лунін також залишиться у запасі.