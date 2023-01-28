У рамках товариського поєдинку на тренувальних зборах київське Динамо зустрілось із представником Словенії — Марибором.

Головний тренер киян Мірча Луческу продовжує експериментувати зі складом. Рахунок відкрив Марібор на 49 хвилині після того, як Антолін переграв Нещерета.

На 79 хвилині атака Марібора легко пройшла захист Динамо, а Прніч завершив її голом. Щодо Динамо, створила один момент на 85, але удар Караваєва відбив воротар.

Наступний матч Динамо на зборах пройде 31 січня. Суперником української команди стане Аустрія Лустенау з Австрії.

Динамо — Марибор 0:2

Гол: Антолін, 49Брніч, 79

Динамо (1 тайм): Нещерет – Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик – Сидорчук – Діалло, Яцик, Царенко, Волошин – Бєсєдін.

Динамо (2 тайм): Нещерет – Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко – Андрієвський – Караваєв, Лєднев, Лонвейк, Гармаш – Ванат.

Марибор: Бергесен – Сикошек, Вотсон, Карич, Мілец – Антолін, Лаушич – Брнич, Іличич, Божич – Випотник.