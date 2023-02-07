Україна

Українська сторона потребує проведення розслідування.

Українська асоціація футболу надіслала лист на адресу президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса з проханням провести розслідування інциденту, що стався в матчі між ФК Депортіво і ФК Райо Махадаонда, та вжити заходів.

"Ми стурбовані інцидентом, який стався в Прімера Дивізіон РФЕФ (матч 20-го туру між ФК Депортіво і ФК Райо Махадаонда), а саме — образливими вигуками не тільки з боку фан-сектору, а й від звичайних уболівальників, на кшталт "путін вас переможе!", "Ми за путіна!", "Зозуля — нацист!" (мається на увазі нападник Райо Махадаонда українського походження Роман Зозуля), що призвели до зупинки гри на півтори хвилини головним арбітром матчу.

У жовтні 2022 року ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала росію терористичною державою. Парламентська асамблея НАТО визнала російську федерацію та її режим терористичними, а цю резолюцію, яка також закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення режиму до відповідальності за жахливі воєнні злочини, символічно було ухвалено одноголосно саме в Мадриді. Так само вчинила низка парламентів європейських країн, як-от Польщі, Чехії, Естонії.

Весь цивілізований світ розуміє суть процесів і підтримує Україну. Іспанія як країна також підтримує нашу державу з перших днів війни, і ми це дуже цінуємо.

Ми доводимо цей випадок до вашого відома з наполегливим проханням провести розслідування та вжити заходів, таких, як дисциплінарні санкції — настільки суворі, наскільки передбачають відповідні положення регламентів", — ідеться в листі.

Нагадаємо, раніше Роман написав, скільки ще квитків було продано на концерт Кобзона.