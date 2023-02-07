Україна

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів.

Найвідоміший футбольний волонтер України Роман Зозуля прокоментував свіжі дані Генштабу щодо втрат російської окупаційної армії у війні, яку вона розв'язала проти України.

"Сьогодні ранок починається з цифри 1030! Саме така кількість квитків була продана на концерт Кобзона. ЗСУ нищіть ворога — аж гай шумить! Бережіть себе, наші герої. Пишаємось вами", — написав Роман у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше екс-форвард збірної України назвав росіян мерзотним народом, який гірше за фашистів. Також Зозуля поцікавився, що у них з лицем.