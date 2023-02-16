Україна

Центральний півзахисник Єгор Назарина приєднався до Шахтаря на початку сезону, та встиг зіграти за "гірників" 9 матчів в УПЛ.

25-річний футболіст провів свій перший повноцінний збір разом з командою Йовічевича та потрапив в заявку команди на матчі плей-офф Ліги Європи.

В інтерв’ю YouTube каналу Parimatch Ukraine футболіст розповів про підготовку до другої частини сезону, очікування від матчів проти Ренна, зміни в чемпіонаті України та про те, як на нього особисто вплинула війна.

Шахтар став народною командою

Незважаючи на те, що 10 днів я пропустив через травму, я почуваюсь добре, вважаю, що збір пройшов добре, але в якій я формі, покажуть лише ігри. І я з нетерпінням чекаю першої гри, коли зможу вийти на поле. Шахтар завжди ставить перед собою високі цілі, і ми хочемо пройти якомога далі в Лізі Європи, і звичайно, стати чемпіонами. Шахтар завжди бореться за чемпіонство, і я сподіваюсь, ми досягнемо нашої мети. Я сподіваюсь, що цей сезон буде для мене найбільш пам’ятним.

Не думаю, що можу порівнювати нинішній Шахтар з попередніми роками, тому що я не був у команді. Але Шахтар став більш українською командою, я б навіть сказав, більш народною командою, тому що Шахтар об’єднав навколо себе вболівальників, які нас підтримували в Європі. Багато хто не очікував цього від команди, але я думаю, що Шахтар навіть став сильнішим.

Є потенціал замінити Мудрика та Кривцова

З команди пішли легіонери, і це шанс для українських футболістів проявити себе. Я не думаю, що чемпіонат України став слабшим, навпаки, він став цікавішим.

Ми втратили Михайла Мудрика, Сергія Кривцова – це були лідери колективу, але в нас є потенціал замінити цих гравців. Це нелегко, але це футбол і ми можемо гідно з цим впоратися. Не хотів би називати прізвища, але найближчі матчі це покажуть. Я теж наполегливо працюю над тим, щоб стати одним з лідерів Шахтаря.

Йовічевич – сучасний тренер, з сучасним підходом. Мені імпонує, що тренер є гарним психологом, і я з задоволенням працюю під керівництвом Містера. Коли я почув його першу промову перед матчем Ліги чемпіонів, у мене йшли мурахи по шкірі.

Фінал ЛЄ? Немає нічого неможливого!

Ренн — міцна команда, але ми теж не подарунок, тому буде цікава гра, і сподівюся, ми зможемо пройти якомога далі. Чи буде Шахтар в фіналі Ліги Європи? Це мрія багатьох вболівальників, це і наша мрія. Але ми рухаємося від матчу до матчу. Зараз нас чекає матч з Ренном. Як кажуть: «Немає нічого неможливого». Одного разу Дніпро це вже показав, коли вони грали у фіналі. Будемо рухатися від матчу до матчу та вірити.

Мрію, щоб на Донбас Арені прозвучав гімн України

Війна вплинула не лише на мене, але й на весь світ, і багато чого змінила. Я ментально став сильнішим, і зараз, як ніколи гордий бути українцем. Чи можуть спортсмени виїжджати за кордон? Я багато думав на цю тему. Але ми ідемо виключно по роботі, ми граємо, прославляємо Україну на міжнародній арені, і завжди повертаємося до рідної країни.

Я завжди підтримую донатами волонтерські збори. Моя дружина часто допомагає притулкам для тварин. Ми не раз допомагали біженцям речами, та чим могли. Я вважаю, що це дуже важливо. Якою буде Україна після перемоги? Я вважаю, що Україна – це вже бренд у світі. І зараз бути українцем – це вели гордість. Я сподіваюся, що скоро ми переможемо, і Україна зацвіте новими барвами, і стане однією з найміцніших країн як в Європі, так і в світі.

Моя мрія, та, думаю, мрія кожного вболівальника Шахтаря, щоб ми зіграли на Донбас Арені, і щоб там пролунав гімн України. Я сподіваюся, це скоро станеться.

Нагадаємо, вже 16 лютого у Варшаві «гірники» зіграють свій перший матч плей-офф Ліги Європи проти французького Ренна. Титульний партнер Шахтаря та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine оцінив шанси команди зіграти в 1/8 фіналу турніру. Заряджай на своїх разом з Parimatch Ukraine!