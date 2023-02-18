До вашої уваги огляд матчу за участю української команди.
Фото: ФК Металіст
18 лютого 2023, 23:20
У рамках спарингу між собою зустрічалися Металіст та Тобол. Українська команда без особливих труднощів здолала колектив із Казахстану.
Огляд матчу:
Металіст – Тобол 3:1
Голи: Бойчук, 44, Картушов, 48, Прядун, 59 (пен.) – Вукадіновіч, 33
Металіст: Єрмолов, Романюк (Влага, 60), Паті (Порох, 46), Мизюк, Картушов (Дігтярь, 79), Ралюченко (Синчук, 79), Каплієнко, Коркішко (Демченко, 46), Рязанцев (Багачанський, 46), Бойчук (Чідомере, 60), Прядун (Красніков, 79).