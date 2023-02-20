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Футболіст зізнався, що різниця між тренерами існує.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля розповів, у чому різниця специфіки роботи Роберто Де Дзербі та Ігора Йовічевіча.

"Зараз тренерський штаб дуже уважно підходить до всіх гравців, вони знають наші сильні та слабкі якості, намагаються зробити так, щоб ми могли показувати кращий результат.

Якщо у Де Дзербі була своя модель гри, при якій правий та лівий захисники мали грати однаково, то у Йовічевіча зараз індивідуальний підхід до кожного. Наприклад, мені кажуть, що краще трішки більше з середини поля починати атаки, ніж бігати всю гру по бровці. Мені подобається цей індивідуальний підхід, він дає змогу прогресувати кожному окремо".

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"Головний тренер і його помічники мені довіряють. Я радий, тому що це хороша можливість – працювати з колективом, який у тобі впевнений. Коли ти можеш розповісти про дрібниці, які бачиш ти, але не бачать інші люди.

Ти можеш вставити свої п'ять копійок, тренерський штаб тебе почує і скаже – є сенс чи ні, можемо ми це спробувати чи ні. Мені це дуже подобається. При Де Дзербі мені точно не можна було так робити", — сказав Конопля пресслужбі клубу.