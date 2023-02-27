Україна

УПЛ повертається!

Після кінця зимової перерви УПЛ повертається з матчу, який ідеально демонструє, чому український футбол привертає так мало уваги.

Юрій Гура чудово відпрацював дві половини різних сезонів в Олександрії. За втраченими очками Олександрія йде врівень із Динамо, плюс до цього класно перебудувала модель гри на більш комбінаційну. Для цього команді не потрібно було комплектуватися дорогими легіонерами: не вважати ж таким вихованця Еміля Мустафаєва, який грає за молодіжну збірну Азербайджану, а більше іноземців, навіть номінальних, у команді сьогодні немає. До речі, саме в Олександрії багато гравців доростають до рівня збірних та запрошень сильніших клубів.

І ось, в нагороду за свою роботу Гура отримав... звільнення. Його замінила людина, яку незабаром запропонують клонувати, призначивши ще й до національної та молодіжної збірних. Безперечно, Руслан Ротань класно відпрацював останній відбір, але хіба це привід ламати те, що відмінно працює? І на додачу до нього клуб попрощався з Біликом та Демченком – двома основними гравцями.

Товариські матчі Ротаня не тішать результатами, але звертають увагу одним: ігор було багато. Тренер змусив своїх підопічних зіграти цілих 10 спарингів: програв Балканам, Шкупі, Тоболу, Пюніку, батумському Динамо та навіть киргизькому Алаю, але, напевно, важливіше за будь-які результати бажання награти нові схеми. Повторюся, я не маю нічого проти повноцінної легенди українського футболу, але Олександрія взимку в першу чергу обірвала на першій сторінці проект Юрія Гури, а вже у другу все інше.

Металіст 1925 цю зиму провів набагато спокійніше. Звісно, багато в чому тому, що свою кадрову революцію він провернув ще восени, коли замінив Кривенцова на Едмара. Бразилець награвав на зборах 4-1-4-1, але співвідношення сил таке, що з будь-якими тренерами Олександрія має сьогодні контролювати м'яч та будувати позиційні атаки – ну а харківський клуб оборонятися та грати на контратаках.

Історія протистояння

Поки що команди зіграли всього два матчі, і обидва впевнено залишилися за Олександрією. Ще минулого сезону команда Гури обіграла Металіст 1925 з рахунком 2:0 у чемпіонаті – та 5:2 у Кубку.

Прогноз

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua